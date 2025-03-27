"Маємо готуватися до найгіршого": Росія планує до наступ на Запоріжжя, – майор ЗСУ

Майор ЗСУ Валерій Прозапас заявив, що ключова стратегічна мета Росії полягає в об'єднанні окупованого Кримського коридору з Придністров'ям.

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Росіяни готують плацдарми для наступу, включаючи й напрямок на Запоріжжя. Він підкреслив, що це важливо чітко розуміти, адже хоча Запоріжжя є стратегічно важливим містом, воно не є таким пріоритетним, як одеський напрямок. Про це 27 березня Валерій Прозапас, майор ЗСУ 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського повідомив в етері телеканалу "Еспресо".

Він додав, що головною стратегічною метою Росії є з'єднання окупованого Кримського коридору з Придністров'ям через захоплення Херсона, Миколаєва та Одеси. Хоча для цього Росії потрібне Запоріжжя як важливий форпост, захоплення якого дозволить їм просуватися південніше, форсуючи Дніпро вже в районі Запоріжжя, а не лише в Херсоні, це не означає, що їм вдасться реалізувати свої плани.

Майор ЗСУ зауважив, що потрібно готуватися до найгіршого варіанту, а не сподіватися на диво. В такому разі росіяни, навіть якщо й матимуть такі плани, не зможуть їх здійснити.

"При всьому тому, що ситуація непроста, але подивіться на їхній рух за минулий рік. Він дається їм з великими труднощами. Незважаючи на їхню перевагу в деяких наступальних аспектах, вона не є безмежною", – сказав майор ЗСУ.

Також Прозапас зазначив, що росіяни не зможуть тримати таку інтенсивність, яку вони демонстрували минулого року.

Майор ЗСУ сказав, що ворог змушений здійснювати перегрупування, зміцнювати логістику та мобілізувати резерви, що вимагає величезних витрат. І попри військову напругу, в Росії не оголошують мобілізацію з двох причин.

"Перша — це політична, оскільки я не думаю, що росіяни, при всій їхній ненависті до України та любові до Путіна, охоче побіжать в армію. Друга причина — економічна, тому що велика кількість армії, тим більше наступальної на чужій території, — це дуже дорого. Тому санкції повинні працювати", — думає Прозапас.

Майор ЗСУ підсумував, що ситуація дійсно складна, і важливо розуміти, що росіяни мають намір не лише атакувати Запоріжжя.

"Ми маємо готуватися до найгіршого, тоді не будемо розчаровані", — резюмував Прозапас.

Варто нагадати, що втрати РФ у війні проти України наближаються до шестизначної цифри. Попри те, що більшість втрат — це поранені, кількість загиблих також є значною.

Також Фокус писав про те, що президент України Володимир Зеленський 26 березня повідомив, що лідер Кремля Володимир Путін готується до наступу на Сумщину та Харківщину. Ця операція планувалася ще 8 місяців тому.