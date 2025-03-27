"Готується до весняного наступу": Путін планує піти на Сумщину та Харківщину, – Зеленський

Президент України зазначив, що планувалося розпочати цю операцію ще вісім місяців тому, але її вдалося зірвати завдяки Курській операції.

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Президент Росії, Володимир Путін намагається затягнути час і готується до нового наступу, зокрема на Сумщині та Харківщині. Про це 26 березня президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю для Le Figaro.

"Я також можу підтвердити, що Путін намагається виграти час і готується до весняного наступу. Ми бачимо підготовку до цієї майбутньої операції", – сказав Зеленський.

Також президент зазначив, що Україна поділилася розвідданими з союзниками та закликав оцінювати ситуацію реалістично.

Український лідер зазначив, що Путін планував розпочати цю операцію ще вісім місяців тому, проте її вдалося зірвати завдяки Курській операції. Тепер Путіну необхідний час для підготовки.

Також варто нагадати, що 25 березня командир дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади НГУ повідомив, що російські війська рухаються в напрямку Дніпропетровської області. Російські війська наступають із району Воздвиженки на Донеччині, намагаючись взяти під контроль трасу Покровськ-Костянтинівка, а також просуваються з боку Котлиного та Удачного в напрямку Дніпропетровської області.

Також Фокус писав про те, що російські війська активізували наступ на Торецьк і намагаються обійти місто з флангів. Щоб утримати темп наступу, окупанти перекинули резерви з Курахового.