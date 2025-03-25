ЗС РФ просуваються під Торецьком, ЗСУ відступили з низки позицій, — 28-та ОМБр (відео)

Російські військові посилили наступ на Торецьк і пробують обійти місто з флангів. Щоб підтримувати темп атак, окупанти перекинули резерви з Курахового, повідомив командир безпілотних систем 28-ї ОМБр Сергій Ярий.

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Російська армія стягує додаткові резерви на Торецький напрямок у Донецькій області. Українським захисникам довелося відступити з частини позицій, розповів в ефірі "Новини.LIVE" командир безпілотних систем 28-ї окремої механізованої бригади (ОМБр) Сергій Ярий.

Росіяни посилили наступ на Торецьк

Росіяни посилили наступ на Торецьк — пробують обійти місто з флангів і перерізати логістику ЗСУ. Ворог почав застосовувати військову техніку, включно з дронамі та артилерією. Військовий зазначає, що на цій ділянці фронту ЗС РФ перекинули резерви з Курахового.

Окупанти здійснили дві спроби механізованих штурмів, але ЗСУ їх відбили. Міська забудова штурмується піхотою, при цьому українським захисникам довелося покинути частину позицій, адже вони були повністю зруйновані, залишатися там не було сенсу.

"Противник у міських боях не може взяти місто вже довгий час", — додав Ярий.

Нагадаємо, аналітики DeepState стверджували, що в Торецьку не було контрнаступу ЗСУ. Війська РФ зруйнували шахту "Центральна".

Фокус уже писав, що на Торецькому напрямку ЗС РФ нещодавно втратили колону техніки. Замість малих груп росіяни відправили на штурм танки-сараї з піхотою.