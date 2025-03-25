ВС РФ продвигаются под Торецком, ВСУ отступили с ряда позиций, — 28-я ОМБр (видео)

Российские военные усилили наступление на Торецк и пробуют обойти город с флангов. Чтобы поддерживать темп атак, оккупанты перекинули резервы с Курахово, сообщил командир беспилотных систем 28-й ОМБр Сергей Ярый.

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Российская армия стягивает дополнительные резервы на Торецкое направление в Донецкой области. Украинским защитникам пришлось отступить с части позиций, рассказал в эфире "Новини.LIVE" командир беспилотных систем 28-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Сергей Ярый.

Россияне усилили наступление на Торецк

Россияне усилили наступление на Торецк — пробуют обойти город с флангов и перерезать логистику ВСУ. Враг начал применять военную технику, включая дроны и артиллерию. Военный отмечает, что на данном участке фронта ВС РФ перекинули резервы с Курахово.

Оккупанты совершили две попытки механизированных штурмов, но ВСУ их отбили. Городская застройка штурмуется пехотой, при этом украинским защитникам пришлось покинуть часть позиций, ведь они были полностью разрушены, оставаться там не было смысла.

"Противник в городских боях не может взять город уже долгое время", — добавил Ярый.

Напомним, аналитики DeepState утверждали, что в Торецке не было контрнаступления ВСУ. Войска РФ разрушили шахту "Центральная".

Фокус уже писал, что на Торецком направлении ВС РФ недавно потеряли колонну техники. Вместо малых групп россияне отправили на штурм танки-сараи с пехотой.