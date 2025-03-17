"Держаться нашим тяжело": в DeepState заявили, что никакого контрнаступления в Торецке не было

ВС РФ превратили шахту "Центральная", которая располагается в Торецке, в руины.

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Линия боевого столкновения в Торецке Донецкой области постоянно меняется, однако никакого контрнаступления в городе не было. Об этом сообщили аналитики DeepState.

"В Торецке не происходило никакого контрнаступления, мы писали ранее, что ЛБЗ в городе не является статичной, соответственно в какой-то части больше контроля противника, а в какой-то — Сил Обороны", — говорится в сообщении.

Аналитики объяснили, что многие позиции с обеих сторон длительное время остаются без ротации.

"И последние изменения связаны с тем, кто чьи позиции уничтожил. ЛБЗ остается крайне динамичной и хаотичной", — отметили в DeepState.

Там подчеркнули, что ВС РФ превратили шахту "Центральная" в руины.

"В дальнейшем там держаться уже нашим тяжело. У кацапов людей больше, поэтому у них больше возможностей", — отметили в DeepState.

Аналитики также предоставили уточненную карту линии боевого соприкосновения в Торецке.

Уточненная ЛБЗ в Торецке Фото: Скриншот

Напомним, 10 марта военный корреспондент и блогер Богдан Мирошников сообщил, что ВСУ имеют успехи в Торецке, а ВС РФ проводят контратаки.

11 марта Forbes рассказало о причинах удачных действий ВСУ в Торецке.