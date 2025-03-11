Не поддаются РЭБ: Forbes рассказало о причинах удачных действий ВСУ в Торецке

Новейший украинский дрон UAS SETH не "посадят" помехи, генерируемые российскими средствами РЭБ, написали журналисты. БПЛА способен нести 4,5 кг взрывчатки.

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Вооруженные силы Украины получили новый беспилотник UAS SETH, после появления которого на линии фронта на Донбассе ухудшилась ситуация для Вооруженных сил Российской Федерации в городе Торецк. Россияне в феврале сообщили об оккупации города с некогда 30-тысячным населением, но теперь вынуждены оттуда отступать. О ситуации в Торецке и о том, как на это повлияли дроны UAS SETH, написало издание Forbes.

Forbes напомнило, что ВС РФ воевали за Торецк восемь месяцев, почти взяли под контроль в феврале 2025 года, а уже в марте начали отступать. К отступлению их заставили бойцы 12 бригады Нацгвардии и другие подразделения Сил обороны. Наступление украинцев происходит в направлении улиц Дружба (в центральном районе) и улицы Строителей (на юге). Автор статьи объяснил, какое преимущество имеют украинцы, — это дроны. Речь идет о новейшей модели — UAS SETH, пример применения которой показала 12 бригада НГУ.

"Украинские вооруженные силы имеют одно ключевое преимущество на большинстве участков 800-мильной линии фронта, проходящей через юг и восток Украины до Курской области на западе России: их беспилотники", — написал он.

Издание рассказало о характеристиках беспилотника UAS SETH:

имеет винтовой привод;

несет взрывчатку весом 10 фунтов (4,5 кг);

многоканальный приемник GPS, устойчивый к помехам;

передает видео операторам БПЛА (вероятно).

"Его автономность затрудняет его обезвреживание — разве что просто сбить его", — подытожило Forbes.

ВСУ имеют успехи под Торецком, а также остановили наступление ВС РФ под Покровском, говорится в статье. Также объясняется, почему россияне для атак используют мотоциклы: потому что надеются сбежать от беспилотников, которые легко догоняют медленные бронемашины. Впрочем, Forbes заметило, что украинцы страдают от обратной ситуации в Курской области. Когда "[ВСУ] атакуют высокотехнологичные беспилотники, то они отступают", написало издание.

Бои на Донбассе — как действуют UAS SETH под Торецком

Отметим, Фокус писал о применении новейших дронов UAS SETH, которые поступили 12 бригаде НГУ. На видео с Торецкого направления видно, как беспилотник летит над неуказанной местностью, корректирует траекторию и врезается в российский грузовик, который стоит на площадке между деревьями и домами. Партию дронов, выпущенных украинскими производителями, поступили от фонда "Вернись живым". Утверждается, что БПЛА легко применять и он работает полностью автономно.

Бои на Донбассе — дрон UAS SETH у 12 бригады НГУ Фото: Полк "Азов"

Между тем блогер и военный журналист Богдан Мирошников 10 марта подтвердил, что ситуация под Торецком меняется в пользу Сил обороны. По его словам, украинские подразделения выбили россиян из микрорайона Забалки на южных окраинах, а ВС РФ ведут бои, чтобы вернуть утраченные позиции.

Напоминаем, издание The Telegraph рассказало о том, как ВСУ научились противостоять российским управляемым авиабомбам.