"Стали бесполезными": ВСУ изобрели способ противодействовать российским КАБ, — The Telegraph

Это, по мнению журналистов, будет иметь влияние на линию фронта и ослабит способность России атаковать Украину в тылу, что было ключевой частью кремлевской стратегии истощения.

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Вооруженные силы Украины научились противодействовать российским управляемым авиабомбам, что может повлиять на убеждение Дональда Трампа относительно возможностей Украины оттеснить россиян со своей территории. Об этом пишет The Telegraph.

"Российские управляемые авиабомбы стали фактически бесполезными из-за внезапного успеха украинских радиопомех", — говорится в материале.

Один из российских провоенных телеграм-каналов сообщил, что украинские глушилки на фронте буквально заблокировали внутренние навигационные системы КАБов — все системы со спутниковым наведением вышли из строя. И теперь для поражения одной цели часто требуется до 16 управляемых бомб.

"Это не означает, что Россия прекратила сбрасывать управляемые бомбы. Но они часто превращаются в неудачи, падая в полях далеко от намеченных целей, вместо того, чтобы попасть в украинские резервные силы или штаб армейской дивизии", — отметили авторы материала.

Глушилки могут выглядеть как приманки или же быть частью более широкой системы защиты самолета, как в случае с F-16. Они блокируют российские системы, излучая сигналы, создающие помехи.

Эксперт по вопросам вооружений Том Уитингтон подчеркнул, что российские управляемые бомбы "не должны были бы поддаваться глушению", а значит: либо российские КАБ были настолько плохо спроектированы, что их можно заглушить, либо Украина нашла способы преодолеть защиту, встроенную в них.

"Учитывая то, что Россия успешно применяла управляемые бомбы в течение нескольких месяцев, более вероятным является второй вариант", — говорится в статье.

Это, по мнению журналистов, поставит под сомнение убеждение Дональда Трампа и Джей-Ди Вэнса, что Киев не имеет никаких шансов оттеснить Россию или удержать свои нынешние позиции.

Кроме того, это будет иметь влияние на линию фронта и ослабит способность России атаковать Украину в тылу, что было ключевой частью кремлевской стратегии истощения.

В то же время успех Украины в глушении российских средств поражения не ограничивается только управляемыми бомбами. Эта тактика применяется и против беспилотников.

"Украина все больше способна перехватывать беспилотники типа "шахед" и возвращать их обратно в воздушное пространство России или Беларуси", — отмечается в статье.

Напомним, Украина на первом месте по импорту оружия.

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