Украина на первом месте по импорту оружия: какие тренды США и РФ в 2020-24 годах (инфографика)

Украина перегнала Индию по количеству купленного оружия, рассказали аналитики. Лидеры среди экспортеров — это США и Франция, а РФ потеряла лидерство, хоть и торгует с Индией и Китаем.

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Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) изучил рынок оружия в 2020–2024 гг., сравнив нынешнюю ситуацию с данными за 2015–2019 гг., а также с 90-ми годами прошлого века. Выяснилось, что Украина вышла на первое место по количеству импортируемого оружия. Определенный рост показала также Европа. При этом Соединенные Штаты Америки нарастили экспорт оружия, а Российская Федерация — уменьшила. О тенденциях на рынке оружия говорится в информационном бюллетене, который 10 марта опубликовал SIPRI.

В бюллетене под названием "Trends in international arms transfers, 2024" собрана информация о тенденциях рынка оружия — экспорт и импорт разных стран, изменения на рынке, смена лидеров и тому подобное. При этом данные за 2020–24 гг. сравниваются с 2015–19 гг. и даже с 1980-84 гг. Аналитики написали, что Украина по состоянию на 2024 год является лидером по импорту вооружения — есть рост в 100 раз.

На инфографике, созданной SIPRI, можно увидеть, что Украина занимает 8,8% от мирового импорта оружия. Ближайший соперник, Индия, отстает на полпроцента — 8,5%. Например, Пакистан покупает вдвое меньше (4,6%), а США — почти в три раза меньше (3,1%).

Рынок оружия — инфографика стран-импортеров оружия 2020–24 гг. Фото: sipri.org

В бюллетене также сравнили нынешние показатели с данными 2015-19 гг. Украина со времени первых лет вторжения РФ в 2014 году увеличила закупку оружия почти на 10 тыс. процентов. Таблица показывает, что ни одна другая страна мира даже не приблизилась к этому показателю.

Рынок оружия — таблица об изменениях импорта 2020–24 гг. Фото: sipri.org

Рынок оружия — детали

Аналитики также рассказали, что доля экспорта США выросла на 43%, в то время как РФ потеряла 64%. На инфографике SIPRI видно еще одну страну, которая существенно нарастила продажу оружия — это Италия.

Рынок оружия — изменения для экспортеров оружия 2020–24 гг. Фото: sipri.org Рынок оружия — инфографика стран-экспортеров оружия 2020–24 гг. Фото: sipri.org

В целом аналитики выделили следующие тенденции в 2020–24 гг:

страны Европейского Союза, которые являются членами НАТО, нарастили импорт оружия на 155%. При этом крупнейшим экспортером выступали США (64%);

США нарастили экспорт, РФ уменьшила. При этом экспорт американцев в четыре раза больше ближайшего европейского соперника — Франции. Между тем Россия уменьшила долю в Индии и в Китае;

Франция — на втором месте по экспорту оружия;

больше всего оружия покупают страны Азии и Океании. Растет количество оружия, которые покупают страны Западной Африки.

В бюллетене также разместили инфографику с тенденциями рынка оружия с 1980 (когда продолжалась "Холодная война" США и СССР) по 2024 год. График показывает, что объемы 2024 года доросли до уровня 1990–94 гг., когда упала Берлинская стена и завершилась "Холодная война". До пиков начала 90-х гг. — еще около 12 пунктов.

Рынок оружия — изменения с 1980 по 2024 гг. Фото: sipri.org

Отметим, в феврале 2025 года правительство США сообщило о прекращении предоставления оружия Украине, которая воюет против вторжения РФ. При этом эксперты, которых опросил Фокус, пояснили, что, среди прочего, речь идет о ракетах ПВО, РСЗО и артиллерийских снарядах.

Напоминаем, 9 марта американский миллиардер и новый чиновник Белого дома Илон Маск прокомментировал влияние систем Starlink на ВСУ и предположил, что будет, если он ее отключит.