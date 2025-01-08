Сербия объявила о разрыве контрактов на поставку оружия из России

РФ снабжала сербскую армию оружием со времен СССР. Теперь Сербии придется покупать запчасти для советской техники у других стран.

Related video

Сербия расторгла ряд контрактов на закупки российского оружия, которым снабжала армию со времен СССР. Об этом в интервью изданию Novosti сообщил начальник генерального штаба республики Милан Мойсилович. По его словам, причиной такого решения стали санкции против Москвы.

"Когда речь заходит о поставках вооружений из Российской Федерации, то в настоящий момент это фактически невозможно. Мы пытаемся по дипломатическим каналам найти решение сложившейся ситуации. Мы прекратили ряд контрактов, а некоторые отложили в надежде, что ситуация в межгосударственных отношениях на глобальном уровне нормализуется", — сообщил генерал.

Генерал Милан Мойсилович Фото: Скриншот

Он отметил, что сербская армия пока еще имеет возможность закупать запчасти для техники советского и российского производства, поскольку они выпускаются во многих странах мира по лицензии. Однако новую технику получить из России уже невозможно.

В августе 2024 года Сербия решила отказаться от закупки новой партии российских истребителей, которая обсуждалась с 2021 года. Вместо машин производства РФ Белград приобрел 12 французских Rafale за 2,7 млрд евро, которыми планирует заменить стареющий парк российских МиГ-29.

Милан Мойсилович отметил, что переучится для пилотов на новые самолеты будет сложно, но выполнимо. Тем более, что Rafale отвечают всем требованиям современной армии.

Но также Сербия делает ставку на собственное вооружение.

"Будут поставлены боевые бронированные машины "Лазарь" и "Милос", дроны-камикадзе, артиллерийские ракетные комплексы, беспилотная авиация, различное стрелковое, летальное и зенитное вооружение… Ожидаются также поставки модернизированных автоматических винтовок М-70", — сообщил Мойсилович.

Интересно, но по подсчетам Стокгольмского института исследования проблем мира (SPIRI), экспорт вооружений России обвалился на 53% в 2019–2023 годах по сравнению с предыдущим пятилетним периодом. В результате доля Россия откатилась со второго на третье место в перечне крупнейших мировых поставщиков оружия, а ее доля на глобальном рынке снизилась до 11%. Первое место по-прежнему занимают США, чей экспорт вырос на 17%, а доля на мировом рынке вооружений достигла 42%. На второе место вышла Франция, нарастившая экспорт на 47% за пять лет.

Напомним, осенью 2024 года в России с невероятным пафосом прошла презентация новой линейки легендарного автомата Калашникова. Однако военные эксперты полагают, что этот новый образец значительно уступает своему предшественнику.