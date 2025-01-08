Сербія оголосила про розрив контрактів на постачання зброї з Росії

РФ постачала сербську армію зброєю з часів СРСР. Тепер Сербії доведеться купувати запчастини для радянської техніки в інших країн.

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Сербія розірвала низку контрактів на закупівлю російської зброї, якою постачала армію з часів СРСР. Про це в інтерв'ю виданню Novosti повідомив начальник генерального штабу республіки Мілан Мойсіловіч. За його словами, причиною такого рішення стали санкції проти Москви.

"Коли мова заходить про постачання озброєнь з Російської Федерації, то зараз це фактично неможливо. Ми намагаємося дипломатичними каналами знайти рішення ситуації, що склалася. Ми припинили низку контрактів, а деякі відклали в надії, що ситуація в міждержавних відносинах на глобальному рівні нормалізується", — повідомив генерал.

Генерал Мілан Мойсилович Фото: Скриншот

Він зазначив, що сербська армія поки що має змогу закуповувати запчастини для техніки радянського та російського виробництва, оскільки вони випускаються в багатьох країнах світу за ліцензією. Однак нову техніку отримати з Росії вже неможливо.

У серпні 2024 року Сербія вирішила відмовитися від закупівлі нової партії російських винищувачів, яка обговорювалася з 2021 року. Замість машин виробництва РФ Белград придбав 12 французьких Rafale за 2,7 млрд євро, якими планує замінити старіючий парк російських МіГ-29.

Мілан Мойсилович зазначив, що перевчитися для пілотів на нові літаки буде складно, але здійсненно. Тим більше, що Rafale відповідають усім вимогам сучасної армії.

Але також Сербія робить ставку на власне озброєння.

"Буде поставлено бойові броньовані машини "Лазар" і "Мілос", дрони-камікадзе, артилерійські ракетні комплекси, безпілотну авіацію, різне стрілецьке, летальне і зенітне озброєння... Очікується також постачання модернізованих автоматичних гвинтівок М-70", — повідомив Мойсилович.

Цікаво, але за підрахунками Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SPIRI), експорт озброєнь Росії обвалився на 53% у 2019-2023 роках порівняно з попереднім п'ятирічним періодом. Унаслідок цього Росія відкотилася з другого на третє місце в переліку найбільших світових постачальників зброї, а її частка на глобальному ринку знизилася до 11%. Перше місце, як і раніше, посідають США, чий експорт зріс на 17%, а частка на світовому ринку озброєнь досягла 42%. На друге місце вийшла Франція, яка наростила експорт на 47% за п'ять років.

Нагадаємо, восени 2024 року в Росії з неймовірним пафосом пройшла презентація нової лінійки легендарного автомата Калашникова. Однак військові експерти вважають, що цей новий зразок значно поступається своєму попереднику.