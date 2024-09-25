Збройові понти Росії: що не так із новим автоматом Калашникова

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У росіян стався екстаз із приводу презентації лінійки автоматів серії "АК":

7,62-мм автомати Калашникова АК103 (з підствольним гранатометом ГП-34), АК104, АК203 і АК204;

5,45-мм автомат АК-12 (з глушником і переднім тримачем);

7,62-мм автомат АК-15;

5,56-мм автомат АК-19К (з глушником і переднім тримачем);

7,62-мм автомат АК308.

Перше запитання, яке напрошується — навіщо? Феноменальна уніфікація. Але головне навіть не це.

ВПК РВВ плодить на рівні стрілецької зброї безліч гомункулусів, водночас не будучи здатним довести до розуму хоча б один із них. Зокрема — АК-12.

Ще в далекому 2021-му я писав про те, що АК-12 — це мотлох, призначений не для війни, а для пиляння бабла. Тоді багато хто мене звинувачував в упередженості, і добре вже російські боти та диванні експерти, але навіть, як не дивно, українські специ.

Як же можна недооцінювати змінений діоптричний приціл? А саундмодератор для ДТК! Режим стрільби "парними" — це дуже корисно! А "щічкам" як стало комфортно. І навіть запобіжник двосторонній!

Деякі екземпляри ближче

А за фактом, усі ці понти після відстрілу 1-2 ріжків руйнуються в мотлох. Автомат виявився настільки крихким, як за матеріалами, так і за складанням, що під час активного застосування сиплеться буквально в руках.

Здавалося б, за час активної експлуатації АК-12 його можна було б зробити кращим. Але ні, нові автомати — таке ж гуано, що кришиться в руках, як середньостатистичний коров'ячий коржик, якими так люблять росіяни один в одного метати.

Що тут скажеш, автомат, прийнятий на озброєння російської армії 2018 року, не змогли навіть зробити більш-менш нормальним, маючи в наявності базу АК-74... Водночас продовжують множити варіанти, на які виділяють кошти і які за своєю надійністю нічим не відрізняються від дефективного АК-12, навіть у модифікації "М".

До речі, значна частина цих модифікацій так і не піде в серію. Але не зупиняйтеся, плодіть, все правильно робите.😎

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