Оружейные понты России: что не так с новым автоматом Калашникова

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У россиян случился экстаз по поводу презентации линейки автоматов серии "АК":

7,62-мм автоматы Калашникова АК103 (с подствольным гранатометом ГП-34), АК104, АК203 и АК204;

5,45-мм автомат АК-12 (с глушителем и передним держателем);

7,62-мм автомат АК-15;

5,56-мм автомат АК-19К (с глушителем и передним держателем);

7,62-мм автомат АК308.

Первый вопрос, который напрашивается — зачем? Феноменальная унификация. Но главное даже не это.

ВПК РОВ плодит на уровне стрелкового оружия множество гомункулусов, при этом не будучи способным довести до ума хотя бы один из них. В частности — АК-12.

Еще в далеком 2021-м я писал о том, что АК-12 — это хлам, предназначенный не для войны, а для пилева бабла. Тогда многие меня обвиняли в предвзятости, и ладно уж российские боты и диванные эксперты, но даже, как ни странно, украинские спецы.

Как же можно недооценивать измененный диоптрический прицел? А саундмодератор для ДТК! Режим стрельбы "парными" — это очень полезно! А "щечкам" как стало комфортно. И даже предохранитель двухсторонний!

Некоторые экземпляры поближе

А по факту, все эти понты после отстрела 1-2 рожков сыплются в хлам. Автомат оказался настолько хрупким, как по материалам, так и по сборке, что в ходе активного применения разрушается буквально в руках.

И казалось бы, за время активной эксплуатации АК-12 его можно было бы сделать лучше. Но нет, новые автоматы — такое же крошащееся в руках гуано, как среднестатистическая коровья лепешка, которыми так любят россияне друг в друга метать.

Что тут скажешь, автомат, принятый на вооружение российской армии в 2018 году, не смогли даже сделать более-менее нормальным, имея в наличии базу АК-74… Вместе с тем, продолжают множить варианты, на которые выделяются средства и которые по своей надежности ничем не отличаются от дефективного АК-12, даже в модификации "М".

Кстати, значительная часть этих модификаций так и не пойдет в серию. Но не останавливайтесь, плодите, все правильно делаете.😎

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