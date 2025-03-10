Україна на першому місці за імпортом зброї: які тренди США та РФ у 2020-24 роках (інфографіка)

Україна перегнала Індію за кількістю купленої зброї, розповіли аналітики. Лідери серед експортерів — це США та Франція, а РФ втратила лідерство, хоч і торгує з Індією та Китаєм.

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Стокгольмський інститут дослідження проблем миру (SIPRI) дослідив ринок зброї у 2020–2024 рр., порівнявши нинішню ситуацію з даними за 2015–2019 рр., а також з 90-ми роками минулого століття. З'ясувалось, що Україна вийшла на першу місце за кількість імпортованої зброї. Певне зростання показала також Європа. Водночас Сполучені Штати Америки наростили експорт зброї, а Російська Федерація — зменшила. Про тенденції на ринку зброї ідеться в інформаційному бюлетені, який 10 березня опублікував SIPRI.

У бюлетені з назвою "Trends in international arms transfers, 2024" зібрано інформацію про тенденції ринку зброї — експорт та імпорт різних країн, зміни на ринку, зміна лідерів тощо. Водночас дані за 2020–24 рр. порівнюються з 2015–19 рр. і навіть з 1980–84 рр. Аналітики написали, що Україна станом на 2024 рік є лідером за імпортом озброєння — є зростання в 100 разів.

На інфографіці, створеній SIPRI, можна побачити, що Україна займає 8,8% від світового імпорту зброї. Найближчий суперник, Індія, відстає на пів відсотка — 8,5%. Наприклад, Пакистан купує удвічі менше (4,6%), а США — майже тричі менше (3,1%).

Ринок зброї — інфографіка країн-імпортерів зброї 2020–24 рр. Фото: sipri.org

В бюлетені також порівняли нинішні показники з даними 2015–19 рр. Україна з часу перших років вторгнення РФ у 2014 році збільшила закупівлю зброї на майже 10 тис. відсотків. Таблиця показує, що жодна інша країна світу навіть не наблизилась до цього показника.

Ринок зброї — таблиця про зміни імпорту 2020–24 рр. Фото: sipri.org

Ринок зброї — деталі

Аналітики також розповіли, що частка експорту США зросла на 43%, тим часом як РФ втратила 64%. На інфографіці SIPRI видно ще одну країну, яка суттєво наростила продаж зброї — це Італія.

Ринок зброї — зміни для експортерів зброї 2020–24 рр. Фото: sipri.org Ринок зброї — інфографіка країн-експортерів зброї 2020–24 рр. Фото: sipri.org

Загалом аналітики виділили такі тенденції у 2020–24 рр.:

країни Європейського Союзу, які є членами НАТО, наростили імпорт зброї на 155%. Водночас найбільшим експортером виступали США (64%);

США наростили експорт, РФ зменшила. Водночас експорт американців у чотири рази більший найближчого європейського суперника — Францію. Тим часом Росія зменшила частку в Індії та в Китаї;

Франція — на другому місці за експортом зброї;

найбільше зброї купують країни Азії та Океанії. Зростає кількість зброї, які купують країни Західної Африки.

У бюлетені також розмістили інфографіку з тенденціями ринку зброї з 1980 (коли тривала "Холодна війна" США та СРСР) по 2024 рік. Графік показує, що обсяги 2024 року доросли до рівня 1990–94 рр., коли упала Берлінська стіна та завершилась "Холодна війна". До піків початку 90-х рр. — ще приблизно 12 пунктів.

Ринок зброї — зміни з 1980 по 2024 рр. Фото: sipri.org

Зазначимо, в лютому 2025 року уряд США повідомив про припинення надання зброї Україні, яка воює проти вторгнення РФ. Водночас експерти, яких опитав Фокус, пояснили, що, зокрема, ідеться про ракети ППО, РСЗВ та артилерійські снаряди.

Нагадуємо, 9 березня американський мільярдер та новий чиновник Білого дому Ілон Маск прокоментував вплив систем Starlink на ЗСУ і припустив, що буде, якщо він її відключить.