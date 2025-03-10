"Мы очень близки к этому": Трамп сообщил о своих намерениях в восстановлении помощи Украине, — СМИ

Президент США имеет "большие надежды" на переговоры между американской и украинской командами, которые состоятся в Саудовской Аравии, и ждет "хороших новостей на этой неделе".

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Представители Белого дома уже направляются в Саудовскую Аравию, где на днях запланированы встречи с украинской стороной о прекращении огня и следующих шагах для достижения мира в Украине. Эти встречи могут стать по-настоящему судьбоносными: на них возлагают большие надежды как глава Украины Владимир Зеленский, так и президент США Дональд Трамп. В то же время американский лидер отмечает, что может пересмотреть решение по обмену разведданными с Украиной. Об этом сообщило агентство Reuters ночью 10 марта по киевскому времени.

Корреспонденты спросили у Трампа, планирует ли он рассматривать возможность возобновления обмена разведданными с Украиной.

"Мы почти закончили. Мы уже почти это сделали", — отметил президент США.

Также Дональд Трамп выразил собственный оптимизм относительно переговоров между украинской и американской стороной, которые состоятся в Саудовской Аравии.

"Я верю, что на этой неделе мы достигнем значительного прогресса", — отметил американский лидер.

Говоря о надеждах относительно "прогресса", Трамп также добавил, что Украина подпишет соглашение по редкоземельным металлам. Однако, по его мнению, пока что украинская сторона не демонстрирует готовности к миру "в той степени, которая нужна".

"Они подпишут соглашение о добыче полезных ископаемых, но я хочу, чтобы они хотели мира", — говорит президент США.

В то же время Трамп отмечает, что его администрация сейчас рассматривает различные возможности наложения санкций на Россию, чтобы заставить и эту сторону идти на уступки в быстром заключении мирного соглашения.

Вероятно, говоря о желании, чтобы украинцы "хотели мира", Трамп имеет в виду готовность Киева идти на материальные уступки в договоренностях с Кремлем. Ранее стало известно, что именно такую готовность будут оценивать представители Белого дома во время переговоров в Саудовской Аравии.

Офис президента Украины взамен также возлагает большие надежды на переговоры с США в Саудовской Аравии. Ранее Владимир Зеленский заявлял, что его команда "надеется на результаты" от этих встреч как в приближении мира, так и в продолжении поддержки от США.