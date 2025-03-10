"Ми дуже близькі до цього": Трамп повідомив про свої наміри у відновленні допомоги Україні, — ЗМІ

Президент США має "великі сподівання" на переговори між американською та українською командами, що відбудуться у Саудівській Аравії, і чекає на "хороші новини цього тижня".

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Представники Білого дому вже прямують до Саудівської Аравії, де цими днями заплановані зустрічі із українською стороною щодо припинення вогню та наступних кроків для досягнення миру в Україні. Ці зустрічі можуть стати по-справжньому доленосними: на них покладають великі сподівання як очільник України Володимир Зеленський, так і президент США Дональд Трамп. Водночас американський лідер зазначає, що може переглянути рішення щодо обміну розвідданими з Україною. Про це повідомило агентство Reuters уночі 10 березня за київським часом.

Кореспонденти запитали у Трампа, чи планує він розглядати можливість відновлення обміну розвідданими з Україною.

"Ми майже закінчили. Ми вже майже це зробили", — зазначив президент США.

Також Дональд Трамп висловив власний оптимізм щодо переговорів між українською та американською стороною, що відбудуться у Саудівській Аравії.

"Я вірю, що цього тижня ми досягнемо значного прогресу", — зазначив американський лідер.

Говорячи про сподівання щодо "прогресу", Трамп також додав, що Україна підпише угоду щодо рідкоземельних металів. Однак, на його думку, поки що українська сторона не демонструє готовності до миру "тією мірою, що потрібна".

"Вони підпишуть угоду про видобуток корисних копалин, але я хочу, щоб вони хотіли миру", — каже президент США.

Водночас Трамп зазначає, що його адміністрація наразі розглядає різні можливості накладення санкцій на Росію, аби змусити і цю сторону йти на поступки у швидкому укладенні мирної угоди.

Ймовірно, говорячи про бажання, щоб українці "хотіли миру", Трамп має на увазі готовність Києва йти на матеріальні поступки у домовленостях із Кремлем. Раніше стало відомо, що саме таку готовність будуть оцінювати представники Білого дому під час переговорів у Саудівській Аравії.

Офіс президента України натомість також покладає великі сподівання на переговори із США у Саудівській Аравії. Раніше Володимир Зеленський заявляв, що його команда "сподівається на результати" від цих зустрічей як у наближенні миру, так і у продовженні підтримки від США.