Не можна казати про відмову від компромісів: США оцінюватимуть українців під час переговорів, — ЗМІ

Американська делегація хоче з'ясувати, чи налаштовані українці на мирну угоду та матеріальні поступки перед РФ, а якщо ж Київ зацікавлений лише в кордонах 2014 або 2022 року, то це "говоритиме про інше".

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Під час перемовин між командами США та України у Саудівській Аравії, що відбудуться цими днями, посланники американського президента Дональда Трампа будуть оцінювати те, наскільки українці налаштовані на досягнення миру. Високопосадовці США з'ясовуватимуть також готовність Києва йти на поступки Росії, аби досягти припинення вогню якнайшвидше. Про це повідомило видання Reuters 9 березня.

"Американські чиновники планують використати зустріч з українською делегацією в Саудівській Аравії у вівторок частково для того, щоб визначити, чи готова Україна піти на матеріальні поступки Росії для припинення війни", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, посадовці Білого дому спостерігатимуть, чи є "серйозна готовність" української сторони поліпшити стосунки із адміністрацією Дональда Трампа на тлі конфлікту, що трапився під час зустрічі президентів США та України 28 лютого.

Також ставленики Трампа хочуть побачити, що готові українці до "реального миру".

"Якщо вони зацікавлені лише в кордонах 2014 або 2022 року, це про щось говорить", — зазначив один із посадовців.

Американська делегація вважає, що українська сторона не може відмовлятися від компромісів у швидкому досягненні миру. Компромісами у цьому питанні посадовці США вважають можливі матеріальні поступки перед Росією, на які повинна піти Україна, щоб домогтися припинення вогню.

Водночас є інформація, яка може слугувати доказом готовності України йти на певні поступки. Йдеться не про матеріальні компроміси, а про часткове припинення вогню, як повідомляє видання Financial Times. У такий спосіб, вважають аналітики, Київ прагне показати певний прогрес у досягненні мирної угоди, аби американська сторона переглянула рішення стосовно тимчасового скасування обміну розвідданими з Україною та припинення надання допомоги ЗСУ.

Нагадаємо, вже сьогодні, 10 березня, президент Зеленський вирушить до Саудівської Аравії, де його делегація має зустрітися із представниками США.

Раніше Фокус дізнавався, з ким та про що будуть домовлятися Зеленський та Єрмак.