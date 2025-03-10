Нельзя говорить об отказе от компромиссов: США будут оценивать украинцев во время переговоров, — СМИ

Американская делегация хочет выяснить, настроены ли украинцы на мирное соглашение и материальные уступки перед РФ, а если же Киев заинтересован только в границах 2014 или 2022 года, то это "будет говорить о другом".

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Во время переговоров между командами США и Украины в Саудовской Аравии, которые состоятся на днях, посланники американского президента Дональда Трампа будут оценивать то, насколько украинцы настроены на достижение мира. Высокопоставленные чиновники США будут выяснять также готовность Киева идти на уступки России, чтобы достичь прекращения огня как можно быстрее. Об этом сообщило издание Reuters 9 марта.

"Американские чиновники планируют использовать встречу с украинской делегацией в Саудовской Аравии во вторник частично для того, чтобы определить, готова ли Украина пойти на материальные уступки России для прекращения войны", — говорится в сообщении.

Кроме того, чиновники Белого дома будут наблюдать, есть ли "серьезная готовность" украинской стороны улучшить отношения с администрацией Дональда Трампа на фоне конфликта, случившегося во время встречи президентов США и Украины 28 февраля.

Также ставленники Трампа хотят увидеть, что готовы украинцы к "реальному миру".

"Если они заинтересованы только в границах 2014 или 2022 года, это о чем-то говорит", — отметил один из чиновников.

Американская делегация считает, что украинская сторона не может отказываться от компромиссов в быстром достижении мира. Компромиссами в этом вопросе чиновники США считают возможные материальные уступки перед Россией, на которые должна пойти Украина, чтобы добиться прекращения огня.

В то же время есть информация, которая может служить доказательством готовности Украины идти на определенные уступки. Речь идет не о материальных компромиссах, а о частичном прекращении огня, как сообщает издание Financial Times. Таким образом, считают аналитики, Киев стремится показать определенный прогресс в достижении мирного соглашения, чтобы американская сторона пересмотрела решение о временной отмене обмена разведданными с Украиной и прекращении предоставления помощи ВСУ.

Напомним, уже сегодня, 10 марта, президент Зеленский отправится в Саудовскую Аравию, где его делегация должна встретиться с представителями США.

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