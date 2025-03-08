Встреча по поводу мира в Саудовской Аравии: с кем и о чем будут договариваться Зеленский и Ермак

В ближайшие дни в Саудовской Аравии состоится встреча украинской и американской делегаций по мирному урегулированию. Какие конкретно вопросы будут обсуждаться, и возможен ли неформальный контакт Киева и Москвы, выяснял Фокус.

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Президент Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник, 10 марта посетит Саудовскую Аравию для переговоров с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом, который, по информации Bloomberg хотел, чтобы президент Украины принял участие в недавней встрече между российскими и американскими чиновниками, но они якобы синхронно-категорически отвергли это предложение.

"На следующей неделе, в понедельник, запланирован мой визит в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем. После того моя команда останется в Саудовской Аравии для работы с американскими партнерами. Как мы и говорили президенту Трампу, Украина работает и будет работать исключительно конструктивно ради быстрого и надежного мира", — подчеркнул Зеленский.

Владимир Зеленский: "Украина работает и будет работать исключительно конструктивно ради быстрого и надежного мира" Фото: Getty Images

Между тем неназванный украинский чиновник на условиях анонимности сообщил агентству AFP, что глава ОП Андрей Ермак возглавит украинскую делегацию, в которую также может войти министр обороны Рустем Умеров. Со стороны США, по данным корреспондента Fox News в Белом доме Джеки Гайнрих, будут глава Госдепартамента Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Последний уже подтвердил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоятся переговоры между делегациями Украины и США, добавив при этом, что Вашингтон всячески пытается "согласовать рамки мирного соглашения и начального прекращения огня для Украины".

Отметим, что близкий друг Трампа Стив Уиткофф, который официально должен был заниматься вопросами Ближнего Востока, принимал непосредственное участие в недавних переговорах с россиянами в Эр-Рияде.

Какой формулы в отношении Украины придерживается команда Дональда Трампа

Политолог, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Петр Олещук, комментируя Фокусу предстоящие переговоры украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии, отметил следующее: "Очевидно, что Соединенные Штаты настроены на то, чтобы как можно скорее добиться прекращения огня, несмотря на цену, которую за это придется заплатить Украине. Также очевидно, что ранее на переговорах с россиянами американцы уже нашли некий консенсус и будут требовать, чтобы Украина это поддержала, ссылаясь на прекращение помощи и включая попутно другие механизмы давления".

Администрация Трампа, по мнению политолога, использует Украину как фон или предмет торга или размена Фото: Getty Images

Зато Украина, предполагает эксперт, может предложить свой алгоритм: "Этот сценарный алгоритм, или, точнее говоря, план частичного месячного перемирия, который уже подробно обсуждался с европейскими партнерами, в первую очередь с Макроном и Стармером. Расчет явно делается на то, чтобы максимально продвинуть этот план и продемонстрировать США, что россияне от него отказываются, а значит — только имитируют стремление к мирному урегулированию. В том, что РФ откажется нет никаких сомнений, но примут ли в конце концов США этот план — большой вопрос". Предположив, что визит Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию во время встречи там украинской и американской делегации связан с определенной переговорной тактикой Киева, эксперт констатировал: "Но в данном случае речь может идти не о стратегии, а исключительно о тактических шагах. Станут ли они успешными покажет время, но пока мы видим, что администрация Трампа последовательно придерживается формулы "Мир через силу к Украине".

В пятницу, 7 марта Дональд Трамп заявил в соцсетях, что может может применить "силу" убеждения и против России:

"РФ давит на Украину — я рассматриваю крупные банковские санкции, тарифы и другие меры, пока не будет достигнута договоренность о прекращении огня и мирном соглашении", — написал президент США в собственной соцсети Truth Social, попутно призвав Киев и Москву сесть за стол переговоров прямо сейчас, "пока не стало поздно".

Почему Украине может быть выгодной прямая коммуникация с россиянами

Политолог Олег Постернак убежден в том, что переговорные позиции Украины после недавнего скандала в Овальном кабинете "существенно ослабли", а затем киевской делегации на переговорах в Саудовской Аравии будет значительно сложнее продвигать свою линию. При этом эксперт не исключает неформальных контактов украинской и российской сторон.

В частности, в разговоре с Фокусом политолог акцентировал: "Теоретически можно предположить, что определенные кулуарные разговоры между Киевом и Москвой могут быть проведены, однако следует понимать, что это чрезвычайно сложная в репутационном смысле история для Зеленского. Скажу крамольную вещь, но вообще, как по мне, идея прямых контактов Украины и России сама по себе достаточно интересна, поскольку она позволила бы изъять отдельных наших партнеров из этой хищнической игры, которую они ведут по отношению к Украине. Речь идет, прежде всего, о Соединенных Штатах".

Прямой и непосредственный контакт Украины и Российской Федерации, по мнению Олега Постернака, позволил бы Киеву получить определенное поле для маневра, что позволяло бы избежать "назойливого давления" со стороны США. Сейчас же ситуация выглядит так, что официальный Вашингтон, фактически действуя от имени Украины, уменьшает возможности влияния последней на мирный процесс, считает политолог.

На встрече в Саудовской Аравии, прогнозирует эксперт, американская делегация с одной стороны, будет продвигать прихоти Дональда Трампа, а с другой — пытаться выполнить посредническую роль и очертить компромиссные, приемлемые для Украины и РФ точки соприкосновения на пути к мирному урегулированию. При этом, замечает Олег Постернак, вопрос урегулирования серьезно осложняется исключительно американским интересом, суть которого заключается в использовании Украины в качестве аргумента для реанимации двусторонних отношений с Россией.

Иначе говоря, администрация Трампа, по мнению политолога, использует Украину как фон или предмет торга или размена. Назвав эту тактику Белого дома самой большой бедой Украины, Олег Постернак высказал предположение, что если бы мирные переговоры происходили бы при посредничестве европейских стран, Турции или даже Китая и Бразилии, это для Украины было бы менее рискованно чем сейчас при соответствующей роли Соединенных Штатов. В целом США, резюмирует эксперт, активно продвигают мир в Украине под призмой обеспечения американских интересов и эти "трамповские паттерны ведения международных переговоров" вряд ли реально не то, что изменить, но даже откорректировать.