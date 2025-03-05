Ограничения на оружие могут отменить, если будет дата переговоров с РФ: какие требования к Украине

Белый дом требует от украинских властей определенных мер для укрепления доверия, пояснил советник по нацбезопасности Майк Волц. Доверие — это путь к возможному восстановлению помощи.

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Советник по национальной безопасности Соединенных Штатов Америки Майк Волц озвучил требования, которые должна выполнить Украина, чтобы президент Дональд Трамп отменил паузу в предоставлении военной помощи. Среди требований — установление даты встречи с представителями Российской Федерации для установления мира. Заявление Волца прозвучало в эфире программы Fox and Friends телеканала Fox News.

Мирные переговоры — заявление Волца см. с 4:20 трансляции

Мирные переговоры — детали

Волц заявил, что на тему завершения российско-украинской войны общался со своим коллегой из украинского правительства: о ком именно идет речь, не уточнил. Далее он отметил, что в Белом доме положительно отреагировали на сообщение президента Владимира Зеленского, в котором он извинялся за спор. Советник по нацбезопасности пожалел, что "мы не услышали этого на прошлой неделе". Затем чиновник озвучил два пункта относительно отношений США с Украиной:

Украина должна "предложить некоторые меры для укрепления доверия". В таком случае США отменят приостановление помощи. Украина должна назвать дату и место встречи для проведения мирных переговоров с РФ.

"Я только что говорил со своим коллегой, советником по национальной безопасности [Украины]. Мы говорим о месте, дате, переговорной команде. Если мы сможем закрепить эти переговоры, продвинуться к этим переговорам и положить на стол меры укрепления доверия, президент внимательно посмотрит на снятие этой паузы", — прозвучало в эфире Fox News.

Фокус писал, что 5 марта советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин подтвердил "Суспільному", что разговор с Волцом действительно был. По его словам, с представителем Белого дома общался глава офиса президент Андрей Ермак.

Тем временем позицию Кремля озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во время брифинга для росСМИ он заявил, что допустимое место переговоров — это Минск.

Последствия встречи Трампа и Зеленского

Отметим, 4 марта медиа сообщили, что США приостановили предоставление вооружения, которое направлялось в Украину и не пересекло ее западной границы. Информацию подтвердили в Польше, хотя представители украинской власти заявляли, что поставки продолжаются. Фокус опросил экспертов относительно того, какую номенклатуру оружия не получат украинские военные: в перечне — ракеты ПВО, ракеты для РСЗО, артиллерийские снаряды.

5 марта СМИ, а затем представители Белого дома, подтвердили, что США больше не будут предоставлять разведывательные данные Силам обороны. Сначала телеканал Sky News заявил, что может идти речь о данных для дальнобойных ударов по территории РФ. Позже информацию уточнили: отменили предоставление всех данных, которые ранее получали ВСУ для противостояния российской агрессии.

Напоминаем, 4 марта спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сообщил детали приостановления военной помощи Украине. 5 марта аналитики издания Bild озвучили три сценария развития событий, если Белый дом откажется поддерживать украинцев.