Ермак и Волц обсудили дату и место мирных переговоров с РФ, — СМИ

Советник президента США по нацбезопасности Майк Волц перед тем сказал, что обсужденные с украинской стороной меры по укреплению доверия впоследствии передадут россиянам, чтобы "протестировать ту сторону".

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Советник президента Украины Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин подтвердил "Суспільному", что руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майком Волцом, в котором обсуждали дату и место мирных переговоров с РФ. Ранее Волц упоминал об этом разговоре в эфире Fox News

"Я только что завершил телефонный разговор с моим коллегой. Мы говорили о дате, месте, переговорной команде. Сегодня и вчера было позитивным шагом вперед к тому, чтобы сказать — мы будем вести переговоры о мире, и мы уже говорим о мерах по укреплению доверия, которые потом передадим россиянам и протестируем ту сторону. Это будет тяжелая челночная дипломатия, но обе стороны должны быть вовлечены... Я думаю, мы движемся в позитивном направлении сейчас", — сказал Волц.

Также ведущий спросил, как Дональд Трамп отреагировал на сообщение Владимира Зеленского в соцсети X, в котором он выразил стремление к миру и признал, что встреча в Белом доме 28 февраля прошла не так, как должна была. В частности журналист поинтересовался, достаточно ли этого американскому президенту, чтобы двигаться к налаживанию американо-украинских отношений.

"Он сказал: "Понятно. Я хотел бы услышать это на прошлой неделе". Это хороший положительный шаг", — ответил Волц.

Андрей Ермак официально не давал комментариев относительно разговора с Майком Волцом.

Напомним, Майк Волц в интервью 5 марта также назвал условия возобновления военной помощи Украине. По его словам, президент США Дональд Трамп возобновит контакты с украинскими властями и поставки военной помощи, если Киев продемонстрирует реальное стремление к переговорам и сделает шаги для восстановления доверия.

Фокус 5 марта выяснял, какие риски несет план перемирия Зеленского, который президент опубликовал 4 марта. Сначала глава украинского государства предлагает обменять пленных и прекратить воздушные удары, и подчеркивает, что такие же шаги к завершению войны в Украине должна сделать и Россия.