Єрмак і Волц обговорили дату та місце мирних перемовин з РФ, — ЗМІ

Радник президента США з нацбезпеки Майк Волц перед тим сказав, що обговорені з українською стороною заходи зі зміцнення довіри згодом передадуть росіянам, щоб "протестувати ту сторону".

Related video

Радник президента України Володимира Зеленського з комунікацій Дмитро Литвин підтвердив "Суспільному", що керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майком Волцом, в якій обговорювали дату та місце мирних переговорів з РФ. Раніше Волц згадував про цю розмову в ефірі Fox News

"Я щойно завершив телефонну розмову з моїм колегою. Ми говорили про дату, місце, перемовну команду. Сьогодні та вчора було позитивним кроком вперед до того, щоб сказати — ми будемо вести переговори про мир, і ми вже говоримо про заходи зі зміцнення довіри, які потім передамо росіянам і протестуємо ту сторону. Це буде важка човникова дипломатія, але обидві сторони повинні бути залучені… Я думаю, ми рухаємося в позитивному напрямку зараз", — сказав Волц.

Також ведучий спитав, як Дональд Трамп відреагував на допис Володимира Зеленського у соцмережі X, в якому він висловив прагнення до миру та визнав, що зустріч у Білому домі 28 лютого пройшла не так, як мала. Зокрема журналіст поцікавився, чи достатньо цього американському президенту, щоб рухатися до налагодження американсько-українських відносин.

"Він сказав: "Зрозуміло. Я хотів би почути це минулого тижня". Це хороший позитивний крок", — відповів Волц.

Андрій Єрмак офіційно не давав коментарів щодо розмови з Майком Волцом.

Нагадаємо, Майк Волц в інтерв'ю 5 березня також назвав умови відновлення військової допомоги Україні. За його словами, президент США Дональд Трамп поновить контакти з українською владою та постачання військової допомоги, якщо Київ продемонструє реальне прагнення до перемовин та зробить кроки для відновлення довіри.

Фокус 5 березня з'ясовував, які ризики несе план перемир'я Зеленського, який президент опублікував 4 березня. Спершу голова української держави пропонує обміняти полонених і припинити повітряні удари, та наголошує, що такі самі кроки до завершення війни в Україні повинна зробити й Росія.