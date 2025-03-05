Зміцнення довіри: в Білому домі назвали умови відновлення військової допомоги Україні

Президент США Дональд Трамп скасує паузу в контактах з Києвом, якщо побачить знаки довіри та реальні перемовини, заявив радник з нацбезпеки Майк Волц.

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Радник з національної безпеки Сполучених Штатів Америки Майк Волц заявив про готовність Білого дому продовжувати переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Спершу Вашингтон хотів би побачити певні кроки української влади, й тоді, ймовірно, скасує призупинення військової допомоги. Заява Волца пролунала в ефірі Fox News, написало агентство Reuters.

Переговори США та України — заява Волца на Fox News

Волц прокоментував відновлення контактів з Києвом у середу, після виступу президента США Дональда Трампа у Конгресі та після допису президента Зеленського зі словами вибачень. Радник з нацбезпеки пояснив, що Білий дім очікує від України певних дій для відновлення довіри та початку мирних перегорів. І лише після цього можливе відновлення допомоги, зауважив він. Про які саме дії ідеться, чиновник не пояснив.

"Я думаю, що якщо ми зможемо закріпити ці переговори та рухатися в їхньому напрямку, а також фактично запропонувати деякі заходи для зміцнення довіри, тоді президент серйозно розгляне можливість зняття цієї паузи", — навело агентство фрагмент заяви Волца.

Переговори США та України — деталі

У мережі можна відшукати коментар представника Білого дому Волца, яке пролунало на Fox News у вівторок. Волц пояснив, що Україні слід погодитись на втрату територій, а натомість вона отримує гарантії безпеки. Із заяви не ясно, ідеться про наявні території в окупації, чи нові, які РФ внесла в Конституцію (повністю Херсонська та Запорізька області).

"Президент Трамп ясно дав зрозуміти: обидві сторони мають піти на поступки. Усі приблизно розуміють, про що йдеться — про гарантії безпеки в обмін на територіальні поступки. Ми хочемо почути від Зеленського, що він готовий підписати угоду та рухатися до миру", — заявив він.

Зазначимо, після суперечки у Білому домі між Зеленським, з одного боку, і Трампа з віцепрезидентом Джей Ді Венсом, з другого, скасували укладання угоди про рідкісноземельні метали між США та Україною. Водночас український президент пояснював, що не можна погоджуватись на словесні домовленості з Кремлем, який 20 разів порушував угоди. Тим часом американська сторона наполягала, що українці повинні бути вдячними за те, що отримали, і погоджуватись на словесні гарантії Трампа, який виступить "миротворцем".

4 та 5 березня медіа повідомили про два рішення Білого дому щодо допомоги Україні. Спершу США призупинили відправлення зброї, яка була відвантажена і не перетнула український кордон. Потім — заборонили передавати розвідувальні дані, які допомагали українцям підготуватись до атак крилатих ракет та дронів-камікадзе.

Нагадуємо, 5 березня Дональд Трамп виступив в Конгресі та розповів про своє баченням "миру в усьому світі".