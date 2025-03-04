Надходять повідомлення з хабів на кордоні: у Польщі підтвердили призупинення допомоги США Україні

У польському уряді кажуть, що у них немає підстав вважати, що призупинення допомоги Україні США та скасування санкцій проти РФ "це лише слова".

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Очільник уряду Польщі Дональд Туск підтвердив, що інформація про призупинення військової допомоги США для України знаходить підтвердження в роботі хабу з надання військової допомоги Україні. Про це він сказав перед початком засідання Ради міністрів Польщі, передає "Укрінформ".

"Як ви знаєте, сьогодні було оголошено рішення про призупинення американської допомоги Україні та, можливо, початок скасування американською стороною санкцій проти Росії. Сьогодні у нас немає підстав вважати, що це лише слова. Зрештою доповіді, які надходять з кордону, з нашого хабу в Ясьонці, теж підтверджують декларації американської сторони", — заявив Туск.

Рішення США було ухвалене без обговорення та консультацій з НАТО або групою Рамштайн, яка координує підтримку України.

США призупинили військову допомогу Україні: що відомо

За словами офіційного представника Білого дому, американська сторона призупиняє всю військову допомогу Києву, доки Трамп не визначить, що президент України Володимир Зеленський докладає зусиль для мирних переговорів з Росією.

Під час брифінгу 4 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що ще 3 березня військова допомога Україні від США продовжувала надходити.

Радник голови ОП Михайло Подоляк розповів, що Київ проводить "ретельний аудит". Він наголосив, що Україна вже вміє адаптуватись до тривалих перебоїв у підтримці.

Представник французького Мінфіну Бенджамін Хадад заявив, що рішення адміністрації США робить мир більш віддаленим. Бо лише посилює руку агресора, яким є Росія. За словами прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали, тепер Європа має взяти на себе повну відповідальність за власну безпеку.