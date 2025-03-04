Немає інформації про зупинку допомоги від США, — Шмигаль

Прем’єр-міністр України заявив, що станом на вечір 3 березня військова допомога від США продовжувала надходити і зазначив, що "немає інформації, що щось зупинено".

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В Києві подякували США за підтримку України у війні проти Росії і висловили сподівання, що вона продовжиться і надалі. Про це під час брифінгу 4 березня заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, пише "Інтерфакс-Україна".

Він зауважив, що попри дискусії щодо припинення військової підтримки США, Україна налаштована дипломатично продовжувати спокійну роботу із Сполученими штатами, Конгресом та адміністрацією президента Дональда Трампа для того, щоб отримати стабільний мир в Україні.

"Сьогодні Україна абсолютно твердо налаштована продовжити співпрацю з Сполученими Штатами Америки і впевнений, що підтримка від Сполучених Штатів, як від світового лідера, одного з найбільших наших партнерів, який нас підтримував протягом трьох років, буде продовжуватись", — сказав Шмигаль.

Він наголосив, що ще станом на вечір 3 березня військова допомога від США продовжувала надходити. Премʼєр зазначив, що "немає інформації, що щось зупинено". Станом на ранок 4 березня також немає інформації про якісь зміни щодо цього.

Нагадаємо, що зранку, 4 березня, іноземні ЗМІ повідомили, що Трамп наказав призупинити поставки всієї військової допомоги Україні. За словами високопосадовця з Міноборони, США припинять всю поточну військову допомогу Києву, доки Трамп не вирішить, що лідери країни продемонструють сумлінну прихильність до миру.