США припинили військову допомогу Україні: у Зеленського відреагували

Радник голови ОП Михайло Подоляк розповів, що Київ проводить "ретельний аудит". Він наголосив, що Україна вже вміє адаптуватись до тривалих перебоїв у підтримці.

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У ЗМІ повідомили, що США зупинили постачання військової допомоги Україні. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк 4 березня розповів, що тепер робитиме Київ.

З його слів, спочатку потрібно оцінити, які саме програми перестануть працювати. Політик зауважив, що багато програм вже перебували на етапі завершення.

"Не забуваємо також, що є програми, проголосовані в Конгресі, і це особлива юридична процедура", — підкреслив він.

Наступний крок — оцінка можливості закупити або отримати від європейських партнерів аналоги. Подоляк запевнив, що "програми заміщення" вже працюють.

Як третій пункт він закликав не забувати, що Україна вже мала досвід, коли програми військової підтримки від США зупинялися на тривалий час. Радник запевнив, що країна вміє адаптуватися до таких ситуацій.

"Тож проводимо ретельний аудит того, що є, що можна виробити в межах партнерських співробітництв, що можна замістити. Щось шукаємо на комерційних ринках. Обговорюємо з європейськими партнерами. Ну й усе ж таки не оминаємо увагою можливість перемовин із нашими американськими партнерами", — підсумував він.

Нагадаємо, у Reuters передали, що припинення допомоги Україні з боку США поглиблює розкол між колишніми союзниками. Журналісти зібрали реакції на це рішення офіційних осіб Європи та України.

Водночас кореспондент The Economist Олівер Керролл передав, що не має інформації про відданий наказ про припинення підтримки й "на місцях" доказів цьому немає. З його слів, "партнери кажуть, що офіційного рішення не було".