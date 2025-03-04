США прекратили военную помощь Украине: у Зеленского отреагировали

Советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, что Киев проводит "тщательный аудит". Он отметил, что Украина уже умеет адаптироваться к длительным перебоям в поддержке.

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В СМИ сообщили, что США остановили поставки военной помощи Украине. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк 4 марта рассказал, что теперь будет делать Киев.

По его словам, сначала нужно оценить, какие именно программы перестанут работать. Политик отметил, что многие программы уже находились на этапе завершения.

"Не забываем также, что есть программы, проголосованные в Конгрессе, и это особая юридическая процедура", — подчеркнул он.

Следующий шаг — оценка возможности закупить или получить от европейских партнеров аналоги. Подоляк заверил, что "программы замещения" уже работают.

В качестве третьего пункта он призвал не забывать, что Украина уже имела опыт, когда программы военной поддержки от США останавливались на длительное время. Советник заверил, что страна умеет адаптироваться к таким ситуациям.

"Поэтому проводим тщательный аудит того, что есть, что можно выработать в рамках партнерских сотрудничеств, что можно заместить. Что-то ищем на коммерческих рынках. Обсуждаем с европейскими партнерами. Ну и все же не обходим вниманием возможность переговоров с нашими американскими партнерами", — подытожил он.

Напомним, в Reuters передали, что прекращение помощи Украине со стороны США углубляет раскол между бывшими союзниками. Журналисты собрали реакции на это решение официальных лиц Европы и Украины.

В то же время корреспондент The Economist Оливер Кэрролл передал, что не располагает информацией о отданном приказе о прекращении поддержки и "на местах" доказательств этому нет. По его словам, "партнеры говорят, что официального решения не было".