На местах об этом не знают: корреспондент The Economist о приостановлении Украине помощи от США

Журналист напомнил, какие последствия имело приостановление помощи в конце 2023 года. Россияне имели преимущество 10:1 и убили лучших украинских офицеров.

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Никаких изменений в обмене разведданными или любом другом ключевом аспекте военной поддержки США Украине пока не произошло. Об этом сообщил корреспондент The Economist Оливер Кэрролл

"Чтобы было понятно, у меня нет информации, что приказ о прекращении поддержки не издавался. Дело в том, что на местах доказательств об этом не было", — написал Кэрролл в Х.

Корреспондент добавил, что "партнеры говорят, что официального решения не было", а об этом ему сообщил источник.

Кэрролл пишет, что критическими элементами американской поддержки являются оружие; умение его обслуживать и ремонтировать; ракеты противовоздушной обороны, которые обеспечивают функционирование городов; система Starlink, которая является основой военной связи; и, пожалуй, самое важное, обмен разведданными.

"Украинские военные знают, что будет, когда иссякнет поток американского оружия. В конце 2023 года Дональд Трамп поручил республиканцам в Конгрессе отложить принятие следующего пакета военной помощи. Дефицит снарядов продолжался в течение шести месяцев. Старший лейтенант Назарий Кишак был одним из тех бойцов, которые видели то, что осталось на передовой. В Бахмуте россияне использовали артиллерийское преимущество 10:1, чтобы убить лучших офицеров Украины и полностью уничтожить город. По его словам, многие украинцы тогда потеряли жизнь", — отметил корреспондент The Economist.

Напомним, ВСУ могут потерять 30% вооружения из-за решения американской стороны.

Также Фокус писал о последствиях приостановки военной помощи от США.