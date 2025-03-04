США приостановили военную помощь Украине: все советники Трампа это поддержали, детали

Трамп "четко дал понять, что он сосредоточен на мире". Впрочем, эксперты считают, что после такого решения украинцы не смогут обороняться от российской агрессии.

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США временно приостановили предоставление Украине военной помощи, а это решение поддержали все главные советники американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет Wall Street Journal.

По словам официального представителя Белого дома, американская сторона приостанавливает всю военную помощь Киеву, пока Трамп не определит, что президент Украины Владимир Зеленский прилагает усилия для мирных переговоров с Россией.

"Президент четко дал понять, что он сосредоточен на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были преданы этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению", — говорится в заявлении представителя Белого дома.

Приказ о временном запрете передачи Украине вооружения касается всей военной техники США, которую запланировано поставить, и той, которая уже находится транзитом на самолетах и кораблях или ожидает в транзитных зонах в Польше.

В Белом доме не объявили, при каких условиях американцы возобновят военную помощь, полученную из их запасов, и будет ли она происходить такими же темпами.

Высокопоставленный чиновник администрации сказал, что все главные советники Дональда Трампа по национальной безопасности согласились с решением приостановить помощь после нескольких встреч по этому вопросу. Президент США разъярен комментариями украинского коллеги о том, что, по его мнению, до конца войны еще далеко, поэтому почувствовал потребность показать, что он серьезно настроен на то, чтобы привлечь Украину к мирным переговорам.

В частности, непонятно, будет ли подписания Зеленским соглашения о редких минералах, к которому стремится администрация Трампа, достаточно для возобновления поставок вооружения.

Последствия отмены военной помощи от США

По словам аналитиков, прекращение помощи США сделает Украину менее способной противостоять нападениям РФ.

"Украина не сдастся завтра или на следующей неделе, но они постепенно потеряют военный потенциал и в какой-то момент столкнутся с поражением", — считает Марк Канчиан, полковник морской пехоты в отставке и бывший чиновник США.

Решение о приостановке поставок оружия Трамп принял лично, поручив его министру обороны Питу Гегсету, чтобы "убедиться, что помощь способствует разрешению конфликта".

"Прекращение военной помощи Украине наносит невероятный ущерб Соединенным Штатам, и это печальный день для американских интересов, поскольку это вознаграждает наших противников. Я слышу, как открывается шампанское в Москве, Пекине и Тегеране", — сказал Николай Мурский, директор по адвокации Razom for Ukraine.

Напомним, Илон Маск в очередной раз раскритиковал Владимира Зеленского.

Также Фокус писал о комментарии Джей Ди Венса относительно спора Трампа и Зеленского в Белом доме.