Джей Ди Вэнс объяснил, почему на самом деле вмешался в спор Трампа и Зеленского (фото, видео)

По словам вице-президента, в течение первых 25 или 30 минут Трамп пытался быть приветливым и добрым к Зеленскому. Вэнс добавил, что США готовы возобновить переговоры с украинской стороной.

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что вмешался в разговор президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, потому что хотел "разрядить обстановку". Об этом пишет Fox News.

Вэнс назвал спор украинского президента с американским коллегой "замечательной телепередачей". По его словам, Трамп пытался быть "дипломатичным", но Зеленский "подкалывал" его.

"Все действительно пошло не туда, когда […] что-то в моем ответе разозлило Зеленского. Поэтому он набросился на меня, и, конечно, я ответил ему тем же. Но то, что я сначала пытался делать, — это немного разрядить обстановку", — сказал вице-президент США.

По словам Вэнса, в течение первых 25 или 30 минут Трамп пытался быть приветливым и добрым к Зеленскому, даже когда украинский президент якобы давил на него и говорил вещи, которые, по мнению вице-президента, были неправдой.

Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме Фото: Офис Президента Украины

Вэнс добавил, что США готовы возобновить переговоры с Владимиром Зеленским, если тот "серьезно займется деталями". Президент Украины, по словам американского вице-президента, пока не готов к мирному соглашению, однако, в конце концов, он на это пойдет, потому что "должен".

"Я думаю, что если он позвонит и предложит серьезный план относительно того, как он собирается участвовать в этом процессе, [то мы возобновим переговоры]", — считает Джей Ди Вэнс.

Что произошло в Белом доме

28 февраля Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы впервые встретиться с Дональдом Трампом после его второй инаугурации. Президенты Украины и США должны были подписать соглашение по полезным ископаемым, однако в прямом эфире поспорили о российско-украинской войне. Американская сторона склоняла украинскую мирно договариваться с РФ, что Зеленский возразил, назвав примеры, когда россияне нарушали договоренности. Президент Украины досрочно покинул Белый дом.

Напомним, Трамп остановил военную поддержку Украины.

Также Фокус писал о том, почему ссора Трампа с Зеленским может навредить США.