Джей Ді Венс пояснив, чому насправді втрутився в суперечку Трампа та Зеленського (фото, відео)

За словами віцепрезидента, протягом перших 25 або 30 хвилин Трамп намагався бути привітним і добрим до Зеленського. Венс додав, що США готові відновити перемовини з українською стороною.

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Віцепрезидент США Джей Ді Венс зізнався, що втрутився в розмову президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, бо хотів "розрядити обстановку". Про це пише Fox News.

Венс назвав суперечку українського президента з американським колегою "чудовою телепередачею". За його словами, Трамп намагався бути "дипломатичним", але Зеленський "підколював" його.

"Усе справді пішло не туди, коли […] щось у моїй відповіді розлютило Зеленського. Тому він накинувся на мене, і, звичайно, я відповів йому тим самим. Але те, що я спочатку намагався робити, — це трохи розрядити обстановку", — сказав віцепрезидент США.

За словами Венса, протягом перших 25 або 30 хвилин Трамп намагався бути привітним і добрим до Зеленського, навіть коли український президент начебто тиснув на нього та говорив речі, які, на думку віцепрезидента, були неправдою.

Зустріч Трампа та Зеленського в Білому домі Фото: Офис Президента Украины

Венс додав, що США готові відновити перемовини з Володимиром Зеленським, якщо той "серйозно займеться деталями". Президент України, за словами американського віцепрезидента, наразі не готовий до мирної угоди, однак, зрештою, він на це піде, бо "мусить".

"Я думаю, що якщо він зателефонує і запропонує серйозний план щодо того, як він збирається брати участь у цьому процесі, [то ми відновимо переговори]", — вважає Джей Ді Венс.

Що сталося в Білому домі

28 лютого Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, аби вперше зустрітися з Дональдом Трампом після його другої інавгурації. Президенти України та США мали підписати угоду щодо корисних копалин, проте в прямому ефірі посперечалися щодо російсько-української війни. Американська сторона схиляла українську мирно домовлятися з РФ, що Зеленський заперечив, назвавши приклади, коли росіяни порушували домовленості. Президент України достроково покинув Білий дім.

Нагадаємо, Трамп зупинив військову підтримку України.

Також Фокус писав про те, чому сварка Трампа із Зеленським може нашкодити США.