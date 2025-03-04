Скандал в Овальному кабінеті б'є по Америці. Чому, посварившись із Зеленським, Трамп нашкодив США

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У світлі ганебного і небезпечного епізоду в Овальному кабінеті важливо зробити крок назад і поставити фундаментальне запитання: Чому Сполучені Штати повинні хотіти допомогти Україні?

Почасти це наша історична моральна прихильність підтримці та просуванню ідей демократії та самовизначення в усьому світі.

Але найважливіша причина, з якої США повинні хотіти допомогти Україні, полягає в тому, щоб перешкодити проєкту російського президента Володимира Путіна з відтворення колишнього Радянського Союзу.

Багато коментаторів, схоже, підспудно вважають, що Сполучені Штати мало що втратять, якщо Росія поглине Україну. Це неправильно. Якщо США підуть з України, то президент Трамп створить модель, яка дасть змогу Росії вторгатися в інші європейські країни, а Китаю — просуватися на Тайвань.

Американським громадянам буде гірше, якщо Росія отримає можливість вторгнутися в країни Балтії. Американським громадянам буде гірше, якщо Китай зважиться захопити Тайвань. Американським громадянам буде гірше, якщо НАТО розпадеться.

Чому? Історія показує: в кінцевому підсумку США будуть втягнуті у великі війни, які почнуться за кордоном.

І навіть якщо Америка не буде безпосередньо залучена в іноземну війну, економічна доля Сполучених Штатів пов'язана з глобальною безпекою, яка сприяє стабільності. Стримування територіальних амбіцій Росії важливе для миру в Європі. Мир у Європі важливий, тому що без нього американці будуть менш успішними. Ми підтримуємо Україну не тільки тому, що приємно бути ввічливими з іншими демократіями. Ми підтримуємо Україну, тому що це в наших прямих інтересах.

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Ось витяг про економічне значення союзів безпеки з моєї підготовлюваної до публікації статті (зараз вона перебуває у пресі):

"Американські союзи і передова військова присутність сприяють досягненню економічних результатів кількома способами. Вони запобігають конфліктам, стороною яких могли б стати США. Знижуючи ймовірність військової участі США у війні, вони просувають економічні інтереси американських підприємств і домогосподарств. Вони також утримують супротивників США від нападу на союзників США і утримують союзників США від провокування воєнних конфліктів. Отже, союзи безпеки і сильна глобальна військова присутність США допомагають запобігти конфліктам в інших частинах світу, які можуть негативно позначитися на економічній діяльності США.

Ступінь економічної інтеграції у світі означає, що американські підприємства і домогосподарства піддаються економічним ризикам, пов'язаним із воєнними конфліктами та порушеннями безпеки за кордоном, спричиненими конфліктами, що не зачіпають Америку безпосередньо. Війна за кордоном може скоротити пропозицію товарів, підвищивши їхню світову ціну. Вона може завдати шкоди американським експортерам, обмеживши доступ на ринок. Це може мати охолоджувальний вплив на інвестиції в американський бізнес. Це може порушити торговельні потоки і глобальні ланцюжки постачань, що призведе до зростання витрат для американських підприємств і споживачів. Як уже говорилося вище, це може призвести до збільшення вартості доставки.

Знижуючи ризик війни і зміцнюючи зв'язки між країнами, сильні збройні сили США — поряд із міцними міжнародними альянсами, які створює сильна американська армія, — збільшують міжнародні потоки товарів і капіталу, що підвищує продуктивність і заробітну плату американських робітників та конкурентоспроможність американського бізнесу".

Подумайте про масштаби наших економічних зв'язків з Європою і про те, які економічні витрати понесуть американці внаслідок подальшої російської агресії, яка може дестабілізувати європейську торгівлю:

"На торгівлю між Сполученими Штатами та Європейським союзом припадає майже третина світового економічного виробництва та 30% світової торгівлі. Ба більше, ЄС або США є найбільшими торговельними та інвестиційними партнерами майже всіх інших країн світу. Двостороння торгівля та інвестиції між ЄС та США підтримують 9,4 мільйона робочих місць (і опосередковано підтримують ще 16 мільйонів робочих місць). Для масштабу, кількість робочих місць, підтримуваних економічною інтеграцією, більша за кількість людей, які живуть у Швейцарії чи Вірджинії.

Компанії Європейського союзу інвестують в Америку значні кошти. У 2022 році вони інвестували у США 2,7 трильйона євро. Ці інвестиції збільшують запаси технічних знань і капіталу в США, підвищуючи продуктивність праці працівників. Більш продуктивні працівники становлять більшу цінність для компаній, які надалі більш активно борються за них на конкурентних ринках праці. Така загострена конкуренція чинить підвищувальний тиск на заробітну плату працівників, збільшуючи доходи домогосподарств і потенційно підвищуючи можливості працевлаштування та економічний обсяг виробництва".

Сучасна Японія стала такою, як є за підтримки США Фото: Getty Images

Приклади з історії також допомагають проілюструвати цю тезу.

"Сильні збройні сили США сприяли швидкому економічному розвитку Японії після Другої світової війни. Сьогодні Японія — один із найсильніших економічних партнерів Америки. Японія є одним з основних джерел іноземних інвестицій у США і володіє більшою кількістю казначейських паперів США, ніж будь-яка інша іноземна країна. У 2023 році обсяг експорту США до Японії становитиме 121 млрд доларів (77 млрд доларів — товари, 44 млрд доларів — послуги). Імпорт США склав 184 мільярди доларів, з яких більша частина (149 мільярдів доларів) припадає на товари. У 2021 році в американських філіях японських компаній було зайнято майже мільйон американських працівників.

Передова військова присутність Сполучених Штатів також є одним з основних чинників, що сприяють швидкому економічному розвитку Південної Кореї. Сьогодні Південна Корея є одним із найбільших джерел іноземних інвестицій у США: у 2023 році обсяг інвестицій становитиме 77 мільярдів доларів. І американські компанії вважають Південну Корею привабливим місцем для інвестицій. У 2023 році США інвестували 36 мільярдів доларів у Південну Корею, яка закупила американський експорт на 91 мільярд доларів".

Сполучені Штати нашкодять Україні, якщо ми просунемо вкрай несприятливу для неї резолюцію. Сполучені Штати також нашкодять собі — нашому бізнесу, нашим домогосподарствам, нашим робітникам, нашим громадянам.

Ніщо з того, що сталося в Овальному кабінеті, не змінює того фундаментального факту, що економічні інтереси та інтереси безпеки Сполучених Штатів вимагають стримування територіальних амбіцій пана Путіна. Історія буде суворо судити президента Трампа, якщо він відмовиться від України, і запам'ятає його як президента, який допоміг розв'язати війну за кордоном і знизив довгострокове процвітання американського народу.

Питання, звичайно, в тому, чи можна змусити президента зрозуміти це. Учорашня демонстрація має вселяти песимізм. Але ситуацію ще можна врятувати, якщо президент Зеленський і президент Трамп діятимуть швидко, щоб усунути розкол між ними. В інтересах Америки, щоб вони це зробили.

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