Наступу Путіна не буде. Чому РФ не зможе скористатися сваркою Зеленського і Трампа

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ЩО БУДЕ

Чи зможе Путін зараз скористатися публічним конфліктом, різким охолодженням стосунків між Зеленським і Трампом і почати черговий наступ на Україну, піддавши її міста страшним руйнуванням? Так може, але не зробить.

По-перше, Путін починає підозрювати, що між Трампом і Зеленським у Білому домі розігрувалася режисована комедія, покликана обдурити Путіна — з одного боку, посварити його з Пекіном, з іншого боку, посварити його з "партією війни" в Росії. Російська військово-агресивна громадська думка, розігріта до немислимої температури ненависті до Заходу та України, з великим здивуванням дізналася про швидке зближення Путіна і Трампа, Росії та США, яка всі роки війни з Україною сприймалася, як головний ворог путінської Росії. За що боролися в Україні, втративши 700 тис. осіб, здивовано запитують російські ветерани, солдати, офіцери і генерали. Виявляється, Путін, втягнувши Росію у війну, не може без допомоги Трампа її закінчити і не може перемогти Україну, потрапивши у військовий глухий кут.

По-друге, Путін підозрює, що насправді між Трампом і Зеленським є таємна змова, покликана обдурити, "розвести" Путіна і загнати його в пастку, посваривши його як з Китаєм, так і Європою. Не випадково обидва, перш ніж стати президентами, довгі роки заробляли собі на життя тяжкою працею в шоубізнесі. Путін прекрасно пам'ятає, як США Обами втягнули його в кримську пастку, після чого він уже не міг зупинитися.

Більш погано для Путіна те, що інші країни світу тепер боятимуться не Китаю, а агресивного альянсу США і Росії, що складається, який тепер може обрушитися на будь-яку країну світу. Тепер трампівські США на очах усього світу не просто зраджують Україну, а допомагають Путіну захопити Україну, називаючи це принципом "реалізму", який вирівнює провину жертви й агресора.

Усе це занадто очевидно для світової спільноти.

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Але після конфлікту у Вашингтоні між Трампом-Венсом і Зеленським раптом розкривається вкрай пікантна ситуація, про яку не підозрював ні Зеленський, ні Трамп. Тепер, раптом, виявляється, що Трампу нічого пропонувати Кремлю як розмінну монету. Досі Трамп відверто віддавав і зраджував Україну та Європу в обмін на розрив стратегічного союзу Росії та Китаю. Після нейтралізації Росії коштом "продажу" їй України можна було вступати в конфлікт із Пекіном.

Але Трамп не впорався зі своїми обіцянками Путіну віддати Україну і навіть Європу, і тепер йому нема чого запропонувати Путіну як подарунок в обмін на збройний нейтралітет путінської Росії.

Тому Трамп шукатиме інші шляхи, як виконати свої обіцянки перед Путіним і як "всучити" Україну Кремлю. Найімовірніше Трамп шантажуватиме Зеленського його корумпованим оточенням і шукатиме йому заміну, але британці Залужного йому не віддадуть.

Але Трамп не може обдурити Путіна, обіцяючи йому Україну, інакше це погано закінчиться як для Трампа, так і для Зеленського.

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