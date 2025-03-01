Звинуватили Зеленського, не перевіривши дані: Трампа і Венса спіймали на брехні, — CNN
З боку керівництва США під час суперечки у Білому домі лунали звинувачення президента України у недостатній вдячності. Однак, як з’ясували у ЗМІ, у 2024 році він дякував Америці навіть частіше, ніж за два попередні роки загалом.
Під час нашумілої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі лідер США Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс звинуватили його у недостатній вдячності. Журналісти CNN підрахували, що насправді політик дякував американцям щонайменше 33 рази.
"Ви повинні бути вдячними" та "Ви повинні бути більш вдячними" — фрази, які пролунали з вуст Трампа під час суперечки. Водночас Венс запитав Зеленського, чи він "подякував за цю зустріч".
У виданні припустили, що Трамп говорив про вдячність своїй адміністрації, однак через розголос скандальної пресконференції журналісти вирішили спростувати заяви про те, що Зеленський нібито не дякує американцям. З початку повномасштабної війни у 2022 році президент України неодноразово висловлював свою вдячність керівництву США, американським політикам і оборонним компаніям, а також народу.
Після зустрічі, яка обернулась емоційною суперечкою перед камерами, Зеленський опублікував заяву в соцмережі X, де також подякував США, Трампу, Конгресу й народу Америки. До цього він дякував Сполученим Штатам за підтримку щонайменше 33 рази.
Зокрема, за 2022 рік Зеленський дякував США як мінімум 5 разів:
- 21 січня — за дипломатичну та військову допомогу;
- 1 липня — за постійне лідерство та підтримку;
- 19 серпня — за рішення про пакет військової допомоги на 775 мільйонів доларів;
- 21 грудня — за підтримку президенту й Конгресу;
- 21 грудня — за "неоціненну допомогу" у зверненні до Конгресу.
У 2023 році президент України був ще вдячнішим, подякувавши американцям щонайменше 7 разів:
- 21 вересня — за запрошення та "життєво важливу допомогу" під час зустрічі з Джо Байденом;
- 21 вересня — за допомогу та людяність під час виступу у Національному архіві;
- 20 листопада — за новий пакет військової допомоги;
- 23 листопада — у публікації-привітанні з Днем подяки, за співчуття та побажання перемоги;
- 6 грудня — за новий пакет підтримки;
- 11 грудня — за лідерство тодішньому міністру оборони Ллойду Остіну, за підтримку ще кільком міністрам США;
- 12 грудня — за американські системи Patriot та підтримку у боротьбі під час спільного брифінгу з Байденом.
У 2024 році вдячність Зеленського побила рекорд попередніх років, адже він висловив її як мінімум 17 разів:
- 16 січня — за непохитну підтримку та лідерство;
- 12 березня — за пакет допомоги на 300 мільйонів доларів;
- 20 березня — за підтримку України і її народу;
- 20 квітня — після ухвалення законопроєкту про додаткову допомогу;
- 24 травня — за новий пакет підтримки;
- 7 червня — за військову, фінансову й гуманітарну допомогу;
- 13 червня — за підтримку і те, що американці не зраджують свободу, під час спільної пресконференції з Байденом;
- 13 червня — за угоду, яка передбачає довгострокову допомогу Україні, і за "однакове бачення миру" у зверненні до народу;
- 3 липня — за пакети військової допомоги;
- 4 липня — за солідарність та віру в перемогу добра;
- 9 липня — "за твердість у захисті свободи" та "виняткове рішення" про передання ППО під час виступів у Президентському фонді та інституті Рональда Рейгана;
- 11 липня — за рішення про постачання п’яти систем Patriot і десятків інших комплексів;
- 21 липня — за "непохитну підтримку";
- 6 вересня — за оголошений пакет допомоги;
- 22 вересня — за роботу під час візиту на фабрику боєприпасів у Пенсільванії;
- 26 вересня — "за потужну підтримку" під час зустрічі з Байденом;
- 7 грудня — за "хорошу та продуктивну зустріч" з Трампом і президентом Франції Еммануелем Макроном.
За два місяці 2025 року український лідер встиг подякувати щонайменше двічі:
- 10 січня — за "непохитну підтримку" та "життєво важливу роль" США;
- 12 лютого — за інтерес та "змістовну розмову" Трампу.
Нагадаємо, Фокус зібрав реакції українських та закордонних зірок на зустріч президента України Володимира Зеленського з лідером США Дональдом Трампом. Суперечка політиків надихнула співаків на пісні та навіть іронічну казку.
У CBS з посиланням на американських чиновників повідомили, що президент США Дональд Трамп не прагне зміни влади в Україні, але продовжувати переговори з Володимиром Зеленським не захотів.