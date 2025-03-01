Звинуватили Зеленського, не перевіривши дані: Трампа і Венса спіймали на брехні, — CNN

З боку керівництва США під час суперечки у Білому домі лунали звинувачення президента України у недостатній вдячності. Однак, як з’ясували у ЗМІ, у 2024 році він дякував Америці навіть частіше, ніж за два попередні роки загалом.

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Під час нашумілої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі лідер США Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс звинуватили його у недостатній вдячності. Журналісти CNN підрахували, що насправді політик дякував американцям щонайменше 33 рази.

"Ви повинні бути вдячними" та "Ви повинні бути більш вдячними" — фрази, які пролунали з вуст Трампа під час суперечки. Водночас Венс запитав Зеленського, чи він "подякував за цю зустріч".

У виданні припустили, що Трамп говорив про вдячність своїй адміністрації, однак через розголос скандальної пресконференції журналісти вирішили спростувати заяви про те, що Зеленський нібито не дякує американцям. З початку повномасштабної війни у 2022 році президент України неодноразово висловлював свою вдячність керівництву США, американським політикам і оборонним компаніям, а також народу.

Після зустрічі, яка обернулась емоційною суперечкою перед камерами, Зеленський опублікував заяву в соцмережі X, де також подякував США, Трампу, Конгресу й народу Америки. До цього він дякував Сполученим Штатам за підтримку щонайменше 33 рази.

Зокрема, за 2022 рік Зеленський дякував США як мінімум 5 разів:

21 січня — за дипломатичну та військову допомогу;

1 липня — за постійне лідерство та підтримку;

19 серпня — за рішення про пакет військової допомоги на 775 мільйонів доларів;

21 грудня — за підтримку президенту й Конгресу;

21 грудня — за "неоціненну допомогу" у зверненні до Конгресу.

У 2023 році президент України був ще вдячнішим, подякувавши американцям щонайменше 7 разів:

21 вересня — за запрошення та "життєво важливу допомогу" під час зустрічі з Джо Байденом;

21 вересня — за допомогу та людяність під час виступу у Національному архіві;

20 листопада — за новий пакет військової допомоги;

23 листопада — у публікації-привітанні з Днем подяки, за співчуття та побажання перемоги;

6 грудня — за новий пакет підтримки;

11 грудня — за лідерство тодішньому міністру оборони Ллойду Остіну, за підтримку ще кільком міністрам США;

12 грудня — за американські системи Patriot та підтримку у боротьбі під час спільного брифінгу з Байденом.

У 2024 році вдячність Зеленського побила рекорд попередніх років, адже він висловив її як мінімум 17 разів:

16 січня — за непохитну підтримку та лідерство;

12 березня — за пакет допомоги на 300 мільйонів доларів;

20 березня — за підтримку України і її народу;

20 квітня — після ухвалення законопроєкту про додаткову допомогу;

24 травня — за новий пакет підтримки;

7 червня — за військову, фінансову й гуманітарну допомогу;

13 червня — за підтримку і те, що американці не зраджують свободу, під час спільної пресконференції з Байденом;

13 червня — за угоду, яка передбачає довгострокову допомогу Україні, і за "однакове бачення миру" у зверненні до народу;

3 липня — за пакети військової допомоги;

4 липня — за солідарність та віру в перемогу добра;

9 липня — "за твердість у захисті свободи" та "виняткове рішення" про передання ППО під час виступів у Президентському фонді та інституті Рональда Рейгана;

11 липня — за рішення про постачання п’яти систем Patriot і десятків інших комплексів;

21 липня — за "непохитну підтримку";

6 вересня — за оголошений пакет допомоги;

22 вересня — за роботу під час візиту на фабрику боєприпасів у Пенсільванії;

26 вересня — "за потужну підтримку" під час зустрічі з Байденом;

7 грудня — за "хорошу та продуктивну зустріч" з Трампом і президентом Франції Еммануелем Макроном.

За два місяці 2025 року український лідер встиг подякувати щонайменше двічі:

10 січня — за "непохитну підтримку" та "життєво важливу роль" США;

12 лютого — за інтерес та "змістовну розмову" Трампу.

Нагадаємо, Фокус зібрав реакції українських та закордонних зірок на зустріч президента України Володимира Зеленського з лідером США Дональдом Трампом. Суперечка політиків надихнула співаків на пісні та навіть іронічну казку.

У CBS з посиланням на американських чиновників повідомили, що президент США Дональд Трамп не прагне зміни влади в Україні, але продовжувати переговори з Володимиром Зеленським не захотів.