"Ми готові до миру": Зеленський заявив, що адміністрація Трампа повинна почути позицію України

За словами Зеленського, мир буде встановлюватись через дипломатію. Володимир Зеленський не вибачився перед Трампом, але заявив, що, попри суперечку, стосунки України та США все ще можна покращити.

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Україна готова до миру і ніхто не хоче закінчення війни більше, ніж українці. Про це в інтерв'ю телеканалу Fox News заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ніхто більше не хоче закінчення війни, ніж ми, українці", — сказав Зеленський.

Він пояснив, що адміністрація президента США Дональда Трампа повинна почути українську позицію.

"Ми готові до миру. Але ми маємо бути у сильній позиції. Нам потрібні гарантії", — підкреслив Зеленський.

За його словами, мир буде встановлюватись через дипломатію.

Зеленський не вибачився перед Трампом

Володимир Зеленський заявив, що Україні буде складно без підтримки США, проте не приносив вибачень американському президенту.

"Нам буде складно без підтримки США. Ось чому я тут", — сказав Зеленський.

Водночас на запитання, чи шкодуєте ви про те, що сьогодні сталося в Овальному кабінеті, Зеленський відповів ствердно.

"Так, я вважаю, що це була погана ситуація. Я завжди відкритий до медіа, але це мало відбуватися за зачиненими дверима. Я хочу, щоб наші партнери розуміли нас правильно", — підкреслив Зеленський.

Президент України переконаний, що стосунки з Трампом можуть покращитись, попри сьогоднішню суперечку.

"Так, звичайно. Це відносини між двома народами. Ваші люди допомагають рятувати наших. Права людей перш за все, люди перш за все", — зазначив Зеленський.

Він також наголосив, що не знає, чи була суперечка в Овальному кабінеті спланованою.

Трамп занадто близький до Путіна?

На це запитання Володимир Зеленський відповів, що йому хотілося б, щоб президент США був на боці України.

"Трамп сьогодні сказав, що він посередині між Росією та Україною. Я б хотів, щоб Трамп був більше на нашому боці", — сказав Зеленський.

Президент України також зазначив, що не знає, коли тепер можна буде укласти угоду про рідкісноземельні копалини. А одразу по закінченню інтерв'ю з'явилась реакція Білого дому. Там наголосили, що Дональд Трамп більше не зацікавлений у відновленні цієї угоди.

Нагадаємо, Трамп пояснив, що має сказати Зеленський для перезапуску переговорів.

Фокус також писав про те, що в Білому домі не виключають проведення спільної пресконференції з Трампом, поки Володимир Зеленський в США.