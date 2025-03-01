"Мы готовы к миру": Зеленский заявил, что администрация Трампа должна услышать позицию Украины

По словам Зеленского, мир будет устанавливаться через дипломатию. Владимир Зеленский не извинился перед Трампом, но заявил, что, несмотря на спор, отношения Украины и США все еще можно улучшить.

Related video

Украина готова к миру и никто не хочет окончания войны больше, чем украинцы. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Никто больше не хочет окончания войны, чем мы, украинцы", — сказал Зеленский.

Он пояснил, что администрация президента США Дональда Трампа должна услышать украинскую позицию.

"Мы готовы к миру. Но мы должны быть в сильной позиции. Нам нужны гарантии", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, мир будет устанавливаться через дипломатию.

Зеленский не извинился перед Трампом

Владимир Зеленский заявил, что Украине будет сложно без поддержки США, однако не приносил извинений американскому президенту.

"Нам будет сложно без поддержки США. Вот почему я здесь", — сказал Зеленский.

В то же время на вопрос, жалеете ли вы о том, что сегодня произошло в Овальном кабинете, Зеленский ответил утвердительно.

"Да, я считаю, что это была плохая ситуация. Я всегда открыт к медиа, но это должно было происходить за закрытыми дверями. Я хочу, чтобы наши партнеры понимали нас правильно", — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины убежден, что отношения с Трампом могут улучшиться, несмотря на сегодняшний спор.

"Да, конечно. Это отношения между двумя народами. Ваши люди помогают спасать наших. Права людей прежде всего, люди прежде всего", — отметил Зеленский.

Он также отметил, что не знает, был ли спор в Овальном кабинете спланированным.

Трамп слишком близок к Путину?

На этот вопрос Владимир Зеленский ответил, что ему хотелось бы, чтобы президент США был на стороне Украины.

"Трамп сегодня сказал, что он посередине между Россией и Украиной. Я бы хотел, чтобы Трамп был больше на нашей стороне", — сказал Зеленский.

Президент Украины также отметил, что не знает, когда теперь можно будет заключить соглашение о редкоземельных ископаемых. А сразу по окончании интервью появилась реакция Белого дома. Там отметили, что Дональд Трамп больше не заинтересован в восстановлении этого соглашения.

Напомним, Трамп объяснил, что должен сказать Зеленский для перезапуска переговоров.

Фокус также писал о том, что в Белом доме не исключают проведения совместной пресс-конференции с Трампом, пока Владимир Зеленский в США.