"Может состояться немедленно": Трамп объяснил, что должен сказать Зеленский для перезапуска переговоров

Президент США после ссоры с Зеленским заявил, что он уверен в том, что Владимир Путин хочет мира.

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Президент Украины Владимир Зеленский должен сказать, что он хочет мира, чтобы перезапустить переговоры. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, которого цитирует Clash report.

Также Трамп заявил, что Зеленский якобы "хочет вернуться прямо сейчас", однако американский президент не может "позволить Зеленскому вернуться в этот момент".

Кроме того, президент США подчеркнул, что прекращение огня "может произойти немедленно".

По словам Трампа, Владимир Зеленский не выглядел, как человек, который хочет мира.

"США думали, что договориться о прекращении войны с Путиным будет гораздо сложнее, но теперь видят "большие трудности" у Зеленского", — подчеркнул Трамп.

Напомним, в Белом доме не исключают проведения совместной пресс-конференции с Трампом, пока Владимир Зеленский в США.

Фокус также писал, что Трамп лично отменил подписание соглашения по полезным ископаемым Украины.