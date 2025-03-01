Обвинили Зеленского, не проверив данные: Трампа и Вэнса поймали на лжи, — CNN
Со стороны руководства США во время спора в Белом доме звучали обвинения президента Украины в недостаточной благодарности. Однако, как выяснили в СМИ, в 2024 году он благодарил Америку даже чаще, чем за два предыдущих года в целом.
Во время нашумевшей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме лидер США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс обвинили его в недостаточной благодарности. Журналисты CNN подсчитали, что на самом деле политик благодарил американцев по меньшей мере 33 раза.
"Вы должны быть благодарными" и "Вы должны быть более благодарными" — фразы, которые прозвучали из уст Трампа во время спора. В то же время Вэнс спросил Зеленского, "поблагодарил ли он за эту встречу".
В издании предположили, что Трамп говорил о благодарности своей администрации, однако из-за огласки скандальной пресс-конференции журналисты решили опровергнуть заявления о том, что Зеленский якобы не благодарит американцев. С начала полномасштабной войны в 2022 году президент Украины неоднократно выражал свою благодарность руководству США, американским политикам и оборонным компаниям, а также народу.
После встречи, которая обернулась эмоциональным спором перед камерами, Зеленский опубликовал заявление в соцсети X, где также поблагодарил США, Трампа, Конгресс и народ Америки. До этого он благодарил Соединенные Штаты за поддержку по меньшей мере 33 раза.
В частности, за 2022 год Зеленский благодарил США как минимум 5 раз:
- 21 января — за дипломатическую и военную помощь;
- 1 июля — за постоянное лидерство и поддержку;
- 19 августа — за решение о пакете военной помощи на 775 миллионов долларов;
- 21 декабря — за поддержку президента и Конгресса;
- 21 декабря — за "неоценимую помощь" в обращении к Конгрессу.
В 2023 году президент Украины был еще более благодарным, поблагодарив американцев по меньшей мере 7 раз:
- 21 сентября — за приглашение и "жизненно важную помощь" во время встречи с Джо Байденом;
- 21 сентября — за помощь и человечность во время выступления в Национальном архиве;
- 20 ноября — за новый пакет военной помощи;
- 23 ноября — в публикации-поздравлении с Днем благодарения, за сочувствие и пожелания победы;
- 6 декабря — за новый пакет поддержки;
- 11 декабря — за лидерство тогдашнему министру обороны Ллойду Остину, за поддержку еще нескольким министрам США;
- 12 декабря — за американские системы Patriot и поддержку в борьбе во время совместного брифинга с Байденом.
В 2024 году благодарность Зеленского побила рекорд предыдущих лет, ведь он выразил ее как минимум 17 раз:
- 16 января — за непоколебимую поддержку и лидерство;
- 12 марта — за пакет помощи на 300 миллионов долларов;
- 20 марта — за поддержку Украины и ее народа;
- 20 апреля — после принятия законопроекта о дополнительной помощи;
- 24 мая — за новый пакет поддержки;
- 7 июня — за военную, финансовую и гуманитарную помощь;
- 13 июня — за поддержку и то, что американцы не предают свободу, во время совместной пресс-конференции с Байденом;
- 13 июня — за соглашение, которое предусматривает долгосрочную помощь Украине, и за "одинаковое видение мира" в обращении к народу;
- 3 июля — за пакеты военной помощи;
- 4 июля — за солидарность и веру в победу добра;
- 9 июля — "за твердость в защите свободы" и "исключительное решение" о передаче ПВО во время выступлений в Президентском фонде и институте Рональда Рейгана;
- 11 июля — за решение о поставке пяти систем Patriot и десятков других комплексов;
- 21 июля — за "непоколебимую поддержку";
- 6 сентября — за объявленный пакет помощи;
- 22 сентября — за работу во время визита на фабрику боеприпасов в Пенсильвании;
- 26 сентября — "за мощную поддержку" во время встречи с Байденом;
- 7 декабря — за "хорошую и продуктивную встречу" с Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
За два месяца 2025 года украинский лидер успел поблагодарить по меньшей мере дважды:
- 10 января — за "непоколебимую поддержку" и "жизненно важную роль" США;
- 12 февраля — за интерес и "содержательный разговор" Трампу.
Напомним, Фокус собрал реакции украинских и зарубежных звезд на встречу президента Украины Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом. Спор политиков вдохновил певцов на песни и даже ироничную сказку.
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