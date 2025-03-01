Обвинили Зеленского, не проверив данные: Трампа и Вэнса поймали на лжи, — CNN

Со стороны руководства США во время спора в Белом доме звучали обвинения президента Украины в недостаточной благодарности. Однако, как выяснили в СМИ, в 2024 году он благодарил Америку даже чаще, чем за два предыдущих года в целом.

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Во время нашумевшей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме лидер США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс обвинили его в недостаточной благодарности. Журналисты CNN подсчитали, что на самом деле политик благодарил американцев по меньшей мере 33 раза.

"Вы должны быть благодарными" и "Вы должны быть более благодарными" — фразы, которые прозвучали из уст Трампа во время спора. В то же время Вэнс спросил Зеленского, "поблагодарил ли он за эту встречу".

В издании предположили, что Трамп говорил о благодарности своей администрации, однако из-за огласки скандальной пресс-конференции журналисты решили опровергнуть заявления о том, что Зеленский якобы не благодарит американцев. С начала полномасштабной войны в 2022 году президент Украины неоднократно выражал свою благодарность руководству США, американским политикам и оборонным компаниям, а также народу.

После встречи, которая обернулась эмоциональным спором перед камерами, Зеленский опубликовал заявление в соцсети X, где также поблагодарил США, Трампа, Конгресс и народ Америки. До этого он благодарил Соединенные Штаты за поддержку по меньшей мере 33 раза.

В частности, за 2022 год Зеленский благодарил США как минимум 5 раз:

21 января — за дипломатическую и военную помощь;

1 июля — за постоянное лидерство и поддержку;

19 августа — за решение о пакете военной помощи на 775 миллионов долларов;

21 декабря — за поддержку президента и Конгресса;

21 декабря — за "неоценимую помощь" в обращении к Конгрессу.

В 2023 году президент Украины был еще более благодарным, поблагодарив американцев по меньшей мере 7 раз:

21 сентября — за приглашение и "жизненно важную помощь" во время встречи с Джо Байденом;

21 сентября — за помощь и человечность во время выступления в Национальном архиве;

20 ноября — за новый пакет военной помощи;

23 ноября — в публикации-поздравлении с Днем благодарения, за сочувствие и пожелания победы;

6 декабря — за новый пакет поддержки;

11 декабря — за лидерство тогдашнему министру обороны Ллойду Остину, за поддержку еще нескольким министрам США;

12 декабря — за американские системы Patriot и поддержку в борьбе во время совместного брифинга с Байденом.

В 2024 году благодарность Зеленского побила рекорд предыдущих лет, ведь он выразил ее как минимум 17 раз:

16 января — за непоколебимую поддержку и лидерство;

12 марта — за пакет помощи на 300 миллионов долларов;

20 марта — за поддержку Украины и ее народа;

20 апреля — после принятия законопроекта о дополнительной помощи;

24 мая — за новый пакет поддержки;

7 июня — за военную, финансовую и гуманитарную помощь;

13 июня — за поддержку и то, что американцы не предают свободу, во время совместной пресс-конференции с Байденом;

13 июня — за соглашение, которое предусматривает долгосрочную помощь Украине, и за "одинаковое видение мира" в обращении к народу;

3 июля — за пакеты военной помощи;

4 июля — за солидарность и веру в победу добра;

9 июля — "за твердость в защите свободы" и "исключительное решение" о передаче ПВО во время выступлений в Президентском фонде и институте Рональда Рейгана;

11 июля — за решение о поставке пяти систем Patriot и десятков других комплексов;

21 июля — за "непоколебимую поддержку";

6 сентября — за объявленный пакет помощи;

22 сентября — за работу во время визита на фабрику боеприпасов в Пенсильвании;

26 сентября — "за мощную поддержку" во время встречи с Байденом;

7 декабря — за "хорошую и продуктивную встречу" с Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

За два месяца 2025 года украинский лидер успел поблагодарить по меньшей мере дважды:

10 января — за "непоколебимую поддержку" и "жизненно важную роль" США;

12 февраля — за интерес и "содержательный разговор" Трампу.

Напомним, Фокус собрал реакции украинских и зарубежных звезд на встречу президента Украины Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом. Спор политиков вдохновил певцов на песни и даже ироничную сказку.

В CBS со ссылкой на американских чиновников сообщили, что президент США Дональд Трамп не стремится к смене власти в Украине, но продолжать переговоры с Владимиром Зеленским не захотел.