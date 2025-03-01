Трамп не хочет смены власти в Украине, но отказывается от переговоров с Зеленским, — CBS

После неудавшейся встречи в Белом доме в администрации президента США не возникло дискуссий о возможной смене главы Украины, рассказали источники. Однако чиновники не верили, что переговоры с Зеленским пройдут сложнее, чем с Путиным.

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Глава Белого дома Дональд Трамп не стремится к смене власти в Украине. Об этом сообщает CBS со ссылкой на неназванных чиновников администрации президента США.

Вашингтонские официальные лица заявили, что после встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме не было дискуссий о том, кто в Украине может стать лучшим лидером, чем нынешний президент.

В то же время, как сообщили в администрации, после провала сделки по минералам, несмотря на попытки украинской стороны вернуть договор в нужное русло, Трамп не пожелал продолжать переговоры с Зеленским. Там считают, что украинский лидер, который собирался получить гарантии безопасности, поставил свою страну в ужасное положение и упустил возможность заполучить США в качестве делового партнера.

Чиновники США представляли, что переговоры с российской стороной пройдут гораздо сложнее, и не верили, что Зеленский будет "трудным". Как рассказали источники, чиновники Трампа были обеспокоены тем, что на встречу в Эр-Рияде россияне придут с требованиями "все или ничего", но, как заявили в Белом доме, это Украина выдвинула "максималистские требования".

Теперь, отмечают источники, Белый дом уже не уверен, сможет ли он заставить Россию и Украину положить конец войне, которая длится уже более трех лет.

Напомним, 19 февраля президент США Дональд Трамп выразил недовольство результатами деятельности Владимира Зеленского, заявив, что тот является "диктатором без выборов".

Через несколько дней, во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, Дональд Трамп отказался от своего заявления.