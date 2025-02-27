Борьба за мир в Украине и "Зеленский - не диктатор": главное из беседы Трампа и Стармера (видео)

Дональд Трамп уверен в скором достижении мира и дал понять, что Украину не возьмут в НАТО. Американский лидер заявил, что чувствует "определенное напряжение" в отношениях Владимиром Зеленским, а с Россией ведет "хорошие переговоры".

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Президент США Дональд Трамп на встрече в Белом доме с премьер-министром Великобритании Киром Стармером выразил уверенность в скором достижении соглашения по завершению полномасштабной войны России против Украины.

Трамп подчеркнул, что украинцы продолжают бороться за свою землю

Трамп отметил, что борьба за украинскую землю продолжается долгое время и это войдет в предмет будущих переговоров по завершению войны. По его словам, США будут стараться вернуть как можно больше.

Американский лидер вспомнил о вопросе вступления Украины в НАТО и признал, что этого "просто не будет".

"Я мог бы быть очень вежливым и сказать, что мы с этим справимся. Смотрите: этого не будет. Это то, с чего началась вся эта история. Это было одной из основных причин начала войны и это было задолго до президента Путина. Украинцам никогда не говорили, что это невозможно, им говорили "возможно", — сказал он.

Отношения Трампа с Зеленским

Президент Трамп отказался повторить заявление о том, что президент Украины Владимир Зеленский — "диктатор". На вопрос, думает ли он по-прежнему так, Трамп ответил: "Я это сказал? Не могу поверить, что я это сказал. Следующий вопрос".

В то же время Трамп констатировал определенное напряжение в отношениях с Зеленским.

Одновременно Штаты проводят "хорошие переговоры" с РФ и поэтому имеются значительные продвижения в вопросе заключения мирного соглашения. Трамп признал, что Россия "показала себя очень хорошо".

Спасет ли США Британию от России?

Во время встречи в Белом доме Трампа спросили, помогут ли американские военные британским коллегам в случае нападения России при выполнении ими миротворческой миссии в Украине.

"Я всегда считал, что британцы не нуждаются в большой помощи. Они могут позаботиться о себе", — ответил он.

Далее он пообещал всегда быть с британцами и напомнил, что они были невероятными солдатами. Стармер заявил, что США и Великобритания всегда поддерживали друг друга в военном плане. У Стармера спросили, получит ли он гарантий безопасности от США в виде воздушной и логистической поддержки, на что он не ответил прямо.

"У нас самый большой альянс ради процветания и безопасности, который когда-либо видел мир", — подчеркнул британский премьер.

Трамп в ходе встречи дал понять, что даст Великобритании шанс избежать жестких пошлин, которые грозят Европейскому Союзу. По словам Трампа, у него есть инвестиции в Британии.

"Я владею гольф-клубами Turnberry, Aberdeen, замечательное место для гольфа Doonbeg в Ирландии. У меня особое теплое отношение к вашей стране", — обратился он к Стармеру.

Глава правительства в ответ добавил, что в Великобритании "честная и сбалансированная" торговля.

Напомним, директор экономического совета Белого дома Кевин Хассетт недавно привел расчеты заработка США на сделке по украинским природным ресурсам. Вашингтон надеется получить 20 млрд долларов прибыли, а Трамп говорит о возврате вложенных 350 млрд долларов.

В Стамбуле 27 февраля встречались представители России и США. Российская сторона не вышла на брифинг, но выразила надежду, что скоро удастся преодолеть разногласия.