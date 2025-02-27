Не $300 и не $500 миллиардов: какую сумму США хотят заработать в Украине на сделке о минералах

США не получат триллион долларов на украинских полезных ископаемых, но смогут уменьшить дефицит бюджета и увеличить зарплаты, рассказал представитель Белого дома.

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Директор национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт сообщил, что Соединенные Штаты Америки надеются заработать на сделке по украинских минералах. Ожидаемая прибыль — 20 млрд долл. Украина получит свои преимущества, связанные с тем, что агрессор побоится нападать на собственность американцев. Об особенностях соглашения, на которое должны согласиться украинцы на пути к мирным переговорам, чиновник рассказал в эфире телеканала News Nation.

Фрагмент эфира с высказыванием Хассета появился в заметке в соцсети X журналистки пресс-пула Белого дома Келли Мейер. Чиновник пояснил, что кроме миллиардов долларов, американцы будут иметь сырье, необходимое для создания компьютеров и других полезных вещей.

"Я думаю, что ориентировочная стоимость этого для американского народа составляет примерно 20 миллиардов. Определенная собственность США — это способ обеспечить внимание США к пространству, что, надеюсь, поможет сохранить мир, как только мир, как мы надеемся, произойдет", — сказал чиновник.

Сотрудник Белого дома также перечислил дополнительные выгоды, которые получат американцы от инвестиций президента Дональда Трампа. Среди них — и уменьшение налогов, и уменьшение дефицита бюджета, и рост зарплат, и снижение цен, заверил Хессет.

Мирные переговоры и соглашение о минералах — детали

Отметим, президента США Дональд Трамп в январе 2025 года сообщил, что заинтересован в получении доступа к украинским полезным ископаемым, в частности — к редкоземельным металлам. Политик заявил, что таким образом Украина сможет возместить расходы американцев, которые, по его предположениям, достигают 500 млрд долл. 24 февраля Дональд Трамп озвучил другую сумму, которую США якобы потратили в Украине. По его словам, речь идет о 350 млрд долл. А уже 26 февраля американский политик заявил, что американцы заработают один триллион.

14 февраля министр экономики привез первый вариант соглашения, а президент Владимир Зеленского его отклонил. Глава государства потом объяснил, почему принял такое решение: потому что не было гарантий безопасности и потому что США предоставляли безвозвратную военную помощь. Первый вариант соглашения о минералах в Киеве отвергли, но по состоянию на 26-27 февраля украинское правительство согласовало более благоприятные условия. Среди условий — создание специального фонда, в который Украина будет перечислять половину прибыли от всех полезных ископаемых.

Между тем президент РФ Владимир Путин озвучил собственное предложение по редкоземельным металлам: предложил Трампу сотрудничество в данном направлении. 27 февраля агентство Bloomberg написало, что таким образом США заманивают в ловушку, чтобы заставить согласиться на мирные переговоры на российских условиях.

Напоминаем, 27 февраля в Стамбуле завершилась дипломатическая встреча США и РФ: медиа рассказали об итогах встречи.