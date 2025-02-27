Не $300 і не $500 мільярдів: яку суму США хочуть заробити в Україні на угоді про мінерали

США не отримають трильйон доларів на українських корисних копалинах, але зможуть зменшити дефіцит бюджет та збільшити зарплати, розповів представник Білого дому.

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Директор національної економічної ради Білого дому Кевін Хассетт повідомив, що Сполучені Штати Америки сподіваються заробити на угоді про українські мінерали. Очікуваний прибуток — 20 млрд дол. Україна отримає свої переваги, пов'язані з тим, що агресор побоїться нападати на власність американців. Про особливості угоди, на яку мають погодитись українці на шляху до мирних переговорів, чиновник розповів в ефірі телеканалу News Nation.

Фрагмент ефіру з висловом Хассета з'явився у дописі в соцмережі X журналістки преспулу Білого дому Келлі Мейєр. Чиновник пояснив, що крім мільярдів доларів, американці матимуть сировину, потрібну для створення комп'ютерів та інших корисних речей.

"Я думаю, що орієнтовна вартість цього для американського народу становить приблизно 20 мільярдів. Певна власність США — це спосіб забезпечити увагу США до простору, що, сподіваюся, допоможе зберегти мир, як тільки мир, як ми сподіваємося, відбудеться", — сказав посадовець.

Працівники Білого дому також перелічив додаткові вигоди, які отримають американці від інвестицій президента Дональда Трампа. Серед них — і зменшення податків, і зменшення дефіциту бюджету, і зростання зарплат, і зниження цін, запевнив Хессет.

Мирні переговори та угода про мінерали — деталі

Зазначимо, президента США Дональд Трамп у січні 2025 року повідомив, що зацікавлений в отриманні доступу до українських корисних копалин, зокрема — до рідкісноземельних металів. Політик заявив, що таким чином Україна зможе відшкодувати витрати американців, які, за його припущеннями, досягають 500 млрд дол. 24 лютого Дональд Трамп озвучив іншу суму, яку США начебто витратили в Україні. З його слів, ідеться про 350 млрд дол. А вже 26 лютого американський політик заявив, що американці зароблять один трильйон.

14 лютого міністр економіки привіз перший варіант угоди, а президент Володимир Зеленського його відхилив. Глава держави потім пояснив, чому прийняв таке рішення: тому що не було гарантій безпеки і тому що США надавали безповоротну військову допомогу. Перший варіант угоди про мінерали в Києві відкинули, але станом на 26-27 лютого український уряд узгодив більше сприятливі умови. Серед умов — створення спеціального фонду, в який Україна перераховуватиме половину прибутку від усіх корисних копалин.

Тим часом президент РФ Володимир Путін озвучив власну пропозицію щодо рідкісноземельних металів: запропонував Трампа співпрацю у даному напрямку. 27 лютого агентство Bloomberg написало, що таким чином США заманюють у пастку, щоб примусити погодитись на мирні переговори на російських умовах.

Нагадуємо, 27 лютого у Стамбулі завершилась дипломатична зустріч США та РФ: медіа розповіли про підсумки зустрічі.