"Розпливчата" безпека: у ЗМІ розповіли, як США видаляли гарантії з угоди про мінерали

У попередніх версіях угоди про мінерали між США та Україною не було жодних фраз про гарантії безпеки, розповіли журналісти. Згадку про гарантії включили лише у фінальний текст.

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В угоді про мінерали, яку готуються підписати Сполучені Штати Америки та України, є побіжна згадка про гарантії безпеки. При цьому будь-які чіткі твердження в угоді відсутні. Над тим, щоб гарантій не було у тексті, працювала команда американського президента Дональда Трампа. Про формування тексту угоди про мінерали написало видання The New York Times.

Мирні перемовини — деталі угоди про мінерали

Журналісти прочитали версію документа, на якому можуть з'явитись резолюції Трампа та президента України Володимира Зеленського. Версія — за вівторок 25 лютого, вказується у статті. У тексті відшукалась єдина згадка про безпеку: США "підтримують зусилля України отримати гарантії безпеки, необхідні для встановлення тривалого миру". На думку NYT, це "розпливчасті посилання".

Видання наголосило, що вказана фраза — єдина згадка про гарантії. У статті вказано, що у попередніх версіях угоди про мінерали не було навіть цього. Анонімний український посадовець, який погодився поговорити з журналістами, заявив, що фразу включили у фінальну версію ледь не в останній момент. З його слів, цьому противились чиновники Білого дому.

"Учасники переговорів з адміністрацією Трампа наполегливо намагалися виключити фразу про гарантії безпеки з попередніх версій, стверджуючи, що це формулювання виходить за рамки переговорів щодо прав на корисні копалини. Він був доданий лише в чернетках наприкінці переговорів", — навело NYT слова джерела.

Крім того, видання звернуло увагу на формулювання щодо "відсотка власності та ступеню контролю", який матимуть США. В тексті вказано, що "відсоток та ступінь" — максимальні, дозволені американським законодавством.

"Незрозуміло, як це буде витлумачено", — написали журналісти.

NYT зауважило, що Україна відмовлялась підписувати угоду про мінерали, якщо у ній не буде згадок про гарантії безпеки. Першими підписи поставлять, або вже поставили, міністр фінансів США Скотт Бессент і міністерка економіки України Юлія Свириденко. Якщо українська сторона підпише документ, то, ймовірно, фраза про безпеку там все ж збережеться.

"Не було зрозуміло, чи проєкт, датований вівторком, є остаточною версією", — написало NYT.

Зазначимо, 26 лютого Кабінет Міністрів України погодив укладання угоди про мінерали з США. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль перелічив шість ключових позицій угоди. Серед них — створять спеціальний фонд, в який Україна буде перераховувати 50% усіх доходів від корисних копалин. Вклад США полягатиме у внесенні коштів, потрібних для відновлення після завершення війни.

Нагадуємо, Дональд Трамп оголосив, коли він очікує візиту Володимира Зеленського для укладання угоди про мінерали.