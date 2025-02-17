Введення 7500 миротворців і заморозка боїв: NYT представила гарантії безпеки для України

Будь-яка угода вимагатиме значних поступок від України. Росія вестиме жорсткий діалог, але Курську область ще можна використовувати як розмінну монету, прогнозують автори The New York Times.

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Нині Україна має мало варіантів переломити досягнення Росії на полі бою. Будь-яка угода означатиме болючі поступки, а РФ майже напевно вестиме жорсткий діалог. Американська газета The New York Times представила "путівник" щодо потенційних мирних переговорів.

Майбутні переговори будуть надзвичайно складними. Багато хто сумнівається, що російський президент Володимир Путін вестиме їх сумлінно. Європа й Україна побоюються, що президент США Дональд Трамп піддасться спокусі укласти угоду з Кремлем "через їхні голови", вказують журналісти.

Питання територій

Україна заявила, що ніколи не визнає зміни кордонів. Росія претендує не тільки на 20% окупованих районів, а й на чотири області, які вона не контролює повністю. Можливим компромісом може стати заморожування бойових дій.

Росія зберігає контроль над уже захопленими територіями, але припиняє боротьбу за нові. Україна і Захід офіційно не визнають окупацію. Угода може передбачати, що територіальні суперечки розв'яжуть мирним шляхом через 10 або 15 років.

У РФ відкинули ідею про те, що Україна використовуватиме Курську область як розмінну монету на майбутніх переговорах. Але якщо переговори почнуться до того, як Росія встигне витіснити звідти українські війська, Київ зможе знайти спосіб обміняти російські території на свої.

Вступ України до НАТО та Євросоюзу

Шлях для вступу України до Європейського союзу можна залишити відкритим. Однак про шлях до НАТО можна забути і це можна представити як компроміс.

Комі цього, група експертів з мирних переговорів на чолі з професором міжнародного права в Кембриджі Марком Веллером розробила угоду щодо розгортання 7500 миротворців. Військові будуть з країн прийнятних як для Росії, так і для України.

Пропозиція Веллера включає негайні санкції проти будь-якої зі сторін, яка відновить бойові дії. Україна також погодиться на заборону застосування ракет із дальністю польоту понад 250 кілометрів.

Механізм припинення вогню

Сторонам потрібно домовитися про "лінію зіткнення", що розділяє російську та українську території. Далі необхідно створити "зону роз'єднання" або буфер, щоб запобігти випадковим обстрілам і відновленню боїв.

Найімовірніше, Росія висуне вимоги, що виходять за рамки України. США стверджуватимуть, що відступ НАТО в Європі збільшить ризик російського вторгнення в Польщу і Прибалтику. Але Трамп може погодитися на таку угоду, враховуючи його скептицизм щодо розгортання американських баз за кордоном.

Нагадаємо, у Штатах пропонують залучити військових із Бразилії або Китаю як миротворців після припинення вогню в Україні.

У Європі хочуть обговорити ідею автоматичного вступу України до НАТО, якщо Росія явно порушить умови режиму припинення вогню.