Ввод 7500 миротворцев и заморозка боев: NYT представила гарантии безопасности для Украины

Любое соглашение потребует значительных уступок от Украины. Россия будет вести жесткий диалог, но Курскую область еще можно использовать как разменную монету, прогнозируют авторы The New York Times.

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В настоящее время Украина имеет мало вариантов переломить достижения России на поле боя. Любая сделка будет означать болезненные уступки, а РФ почти наверняка будет вести жесткий диалог. Американская газета The New York Times представила "путеводитель" по потенциальным мирным переговорам.

Предстоящие переговоры будут чрезвычайно сложными. Многие сомневаются, что российский президент Владимир Путин будет вести их добросовестно. Европа и Украина опасаются, что президент США Дональд Трамп поддастся искушению заключить сделку с Кремлем "через их головы", указывают журналисты.

Вопрос территорий

Украина заявила, что никогда не признает изменения границ. Россия претендует не только на 20% оккупированных районов, но и четыре области, которые она не контролирует полностью. Возможным компромиссом может стать заморозка боевых действий.

Россия сохраняет контроль над уже захваченными территориями, но прекращает борьбу за новые. Украина и Запад официально не признают оккупацию. Соглашение может предусматривать, что территориальные споры решат мирным путем через 10 или 15 лет.

В РФ отвергли идею о том, что Украина будет использовать Курскую область в качестве разменной монеты на будущих переговорах. Но если переговоры начнутся до того, как Россия успеет вытеснить оттуда украинские войска, Киев сможет найти способ обменять российские территории на свои.

Вступление Украины в НАТО и Евросоюз

Путь для вступления Украины в Европейский союз можно оставить открытым. Однако о пути в НАТО можно забыть и это можно представить как компромисс.

Коме этого, группа экспертов по мирным переговорам во главе с профессором международного права в Кембридже Марком Веллером разработала соглашение по развертыванию 7500 миротворцев. Военные будут из стран приемлемых как для России, так и для Украины.

Предложение Веллера включает немедленные санкции против любой из сторон, которая возобновит боевые действия. Украина также согласится на запрет применения ракет с дальностью полета более 250 километров.

Механизм прекращения огня

Сторонам нужно договориться о "линии соприкосновения", разделяющей российскую и украинскую территории. Далее необходимо создать "зону разъединения" или буфер, чтобы предотвратить случайные обстрелы и возобновление боев.

Скорее всего, Россия выдвинет требования, выходящие за рамки Украины. США будут утверждать, что отступление НАТО в Европе увеличит риск российского вторжения в Польшу и Прибалтику. Но Трамп может согласиться на такую ​​сделку, учитывая его скептицизм по развертыванию американских баз за рубежом.

Напомним, в Штатах предлагают привлечь военных из Бразилии или Китая в качестве миротворцев после прекращения огня в Украине.

В Европе хотят обсудить идею автоматического вступления Украины в НАТО, если Россия явно нарушит условия режима прекращения огня.