"Будут более эффективны": США предлагают разместить в Украине миротворцев из Бразилии или Китая, — СМИ

По словам журналистов, после потенциального прекращения огня в случае повторной атаки РФ европейские миротворческие силы будут колебаться между пассивным наблюдением и ответным ударом, и Путин может этим воспользоваться.

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Официальные лица США предлагают после прекращения огня привлечь военные силы неевропейских стран, как Бразилия или Китай, в качестве миротворцев в Украине. Об этом пишет The Economist.

Одной из гарантий выполнения потенциального мирного соглашения могут быть иностранные военные силы в Украине. Разместить свой миротворческий контингент за линией фронта предлагает Франция, однако их присутствие будет лишь "успокоением" и они не обязательно присоединятся к любой будущей войне, пишут журналисты. Отмечается, что американские официальные лица предлагают привлечь миротворцев из неевропейских стран, в частности Бразилии или Китая. Они могли бы расположиться вдоль линии прекращения огня как своеобразный буфер.

Болгарский политолог Иван Крастев в шутку называет эту гипотетическую границу "линией Трампа", однако журналисты отмечают, что РФ выступает против размещения в Украине любых иностранных войск, поэтому президенту США Дональду Трампу придется заставить президента РФ Владимира Путина идти на уступки.

По словам авторов материала, вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал европейцам, что европейские военные силы будут менее эффективными для сдерживания Москвы от повторного нападения.

Также журналисты отмечают обеспокоенность европейских лидеров правилами взаимодействия в случае эскалации. Некоторые официальные лица предполагают, что в случае повторной атаки РФ на Украину любое европейское развертывание будет вынуждено выбирать между пассивным наблюдением и активным ответным нападением, и Путин мог бы воспользоваться этой дилеммой.

Другим решением может быть развитие Вооруженных сил Украины. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что если Украина не войдет в Североатлантический альянс (НАТО), альтернативной гарантией безопасности может быть удвоение численности украинской армии и поставки оружия и боеприпасов из США.

Напомним, 15 февраля СМИ писали, что страны Европы работают над планом отправки войск в Украину после завершения войны. В обсуждении участвуют в частности Великобритания и Франция.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время посещения Хмельницкой АЭС 13 февраля, что Украине нужно 100 тысяч миротворцев для обеспечения устойчивого мира и сдерживания российской агрессии в будущем.