"Будуть ефективніші": США пропонують розмістити в Україні миротворців із Бразилії чи Китаю, — ЗМІ

За словами журналістів, після потенційного припинення вогню в разі повторної атаки РФ європейські миротворчі сили будуть вагатися між пасивним спостереженням і ударом у відповідь, і Путін може цим скористатися.

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Офіційні особи США пропонують після припинення вогню залучити військові сили неєвропейських країн, як Бразилія чи Китай, як миротворців в Україні. Про це пише The Economist.

Однією з гарантій виконання потенційної мирної угоди можуть бути іноземні військові сили в Україні. Розмістити свій миротворчий контингент за лінією фронту пропонує Франція, однак їхня присутність буде лише "заспокоєнням" і вони не обов'язково приєднаються до будь-якої майбутньої війни, пишуть журналісти. Зазначається, що американські офіційні особи пропонують залучити миротворців з неєвропейських країн, зокрема Бразилії чи Китаю. Вони могли б розташуватися уздовж лінії припинення вогню як своєрідний буфер.

Болгарський політолог Іван Крастев жартома називає цей гіпотетичний кордон "лінією Трампа", однак журналісти зазначають, що РФ виступає проти розміщення в Україні будь-яких іноземних військ, тому президенту США Дональду Трампу доведеться примусити президента РФ Володимира Путіна йти на поступки.

За словами авторів матеріалу, віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав європейцям, що європейські військові сили будуть менш ефективними для стримування Москви від повторного нападу.

Також журналісти відзначають занепокоєння європейських лідерів правилами взаємодії в разі ескалації. Деякі офіційні особи припускають, що в разі повторної атаки РФ на Україну будь-яке європейське розгортання буде змушене обирати між пасивним спостереженням і активним нападом у відповідь, і Путін міг би скористатися цією дилемою.

Іншим рішенням може бути розбудова Збройних сил України. Президент України Володимир Зеленський казав, що якщо Україна не ввійде до Північноатлантичного альянсу (НАТО), альтернативною гарантією безпеки може бути подвоєння чисельності української армії та постачання зброї та боєприпасів зі США.

Нагадаємо, 15 лютого ЗМІ писали, що країни Європи працюють над планом відправки військ в Україну після завершення війни. В обговорення беруть участь зокрема Велика Британія та Франція.

Президент України Володимир Зеленський заявив під час відвідування Хмельницької АЕС 13 лютого, що Україні потрібно 100 тисяч миротворців для забезпечення сталого миру та стримування російської агресії в майбутньому.