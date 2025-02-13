Для забезпечення миру Україні потрібно 100 тисяч миротворців, — Зеленський (відео)

Для гарантій безпеки Україні потрібен "стримуючий пакет". Наразі військові склали мапу, на якій видно реальні потреби у миротворцях, зізнався президент Володимир Зеленський.

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Для забезпечення стійкого миру Україні потрібен контингент миротворців у 100 тисяч людей. Про це під час відвідування Хмельницької АЕС заявив журналістам президент Володимир Зеленський.

Для гарантій безпеки Україні потрібен своєрідний стримуючий пакет, у який входитиме потужна зброя. Або ж, зазначив він, доведеться будувати НАТО в Україні.

Глава держави розповів, що на його доручення військові склали мапу, на якій чітко видні реальні потреби у представниках іноземних військ для забезпечення миру.

"І контингент не 5-7 тисяч, як про це якось говорили", — відзначив Володимир Зеленський.

За його словами, справжня кількість миротворців від країн Європи та США, яку потребуватиме Україна, складає 100 тисяч. І про це президент розповідатиме партнерам на Мюнхенській конференції з безпеки.

Раніше в інтервʼю італійському телеканалу RaiNews24 Володимир Зеленський сказав, що мрією Києва у 2025 році є отримання гарантій безпеки й закінчення війни.

Нагадаємо, у січні, під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі президент України Володимир Зеленський заявляв, що гарантії безпеки після війни забезпечать щонайменше 200 тисяч європейських миротворців. На думку глави держави, саме така кількість іноземного військового контингенту запобіжить новому вторгненню російських військ.

Фокус зʼясував, чи зможе ЄС відправити у "відрядження" таку кількість солдатів та чим вони займатимуться на лінії розмежування.