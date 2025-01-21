Мінімум 200 тисяч військових з Європи: Зеленський сказав, хто забезпечить Україні безпеку

Європейські миротворці мають забезпечити Україні гарантії безпеки після війни. Чи вдасться зібрати 200-тисячний контингент, поки неясно. Озвучену Володимиром Зеленським кількість військових можна порівняти з чисельністю армії Франції.

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що гарантії безпеки після війни забезпечать щонайменше 200 тисяч європейських миротворців. Про це він заявив під час інтерв'ю після промови на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, повідомило агентство Reuters.

На думку глави держави, саме така кількість іноземного військового контингенту запобіжить новому вторгненню військ Росії.

"Від усіх європейців? 200 тисяч — це мінімум. Це мінімум, інакше це нічого", — відповів Зеленський на запитання про можливе введення миротворчої місії.

Озвучена президентом України кількість військових приблизно дорівнює чисельності армії Франції. В оцінці газети Financial Times (FT) від 26 червня 2024 року йдеться про те, що французькі збройні сили, найбільші в Європі, налічують близько 204 тисяч чоловіків і жінок. В Італії чисельність армії скоротилася з 200 000 до 160 900 осіб.

На папері європейські союзники по НАТО мають загалом 1,9 млн солдатів, щоб протистояти Росії. Але в реальності країни ЄС боротимуться за те, щоб направити понад 300 000 солдатів у зону конфлікту. Навіть у цьому випадку будуть потрібні місяці підготовки, кажуть аналітики FT.

Під час виступу в Давосі Зеленський заявив, що європейцям необхідно розробити єдину політику безпеки і оборони. Він погодився із заявами президента США Дональда Трампа, який запропонував значно збільшити витрати на оборону для країн-членів НАТО до 5% від їхнього ВВП.

"Якщо на оборону має йти 5% ВВП, нехай буде так. Не потрібно грати на емоціях людей, що оборона має компенсуватися за рахунок медицини або пенсій. Це несправедливо", — зауважив він.

Нагадаємо, професор Інституту журналістики КНУ ім. Шевченка Микита Василенко висунув свою теорію наслідків розміщення іноземних військових в Україні. За його словами, "голодні українки" народжуватимуть дітей від миротворців.

Британський експрем'єр Борис Джонсон раніше виступав за розміщення британських військ в Україні за будь-яких мирних угод. Разом з іншими європейськими силами вони контролюватимуть кордон.