Минимум 200 тысяч военных из Европы: Зеленский сказал, кто обеспечит Украине безопасность

Европейские миротворцы должны обеспечить Украине гарантии безопасности после войны. Удастся ли собрать 200-тысячный контингент, пока неясно. Озвученное Владимиром Зеленским количество военных сопоставимо с численностью армии Франции.

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что гарантии безопасности после войны обеспечат минимум 200 тысяч европейских миротворцев. Об этом он заявил во время интервью после речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщило агентство Reuters.

По мнению главы государства, именно такое число иностранного военного контингента предотвратит новое вторжение войск России.

"От всех европейцев? 200 тысяч — это минимум. Это минимум, иначе это ничего", — ответил Зеленский на вопрос о возможном вводе миротворческой миссии.

Озвученное президентом Украины количество военных примерно равно численности армии Франции. В оценке газеты Financial Times (FT) от 26 июня 2024 года говорится, что французские вооруженные силы, крупнейшие в Европе, насчитывают около 204 тысяч мужчин и женщин. В Италии численность армии сократилась с 200 000 до 160 900 человек.

На бумаге европейские союзники по НАТО имеют в общей сложности 1,9 млн солдат, чтобы противостоять России. Но в реальности страны ЕС будут бороться за то, чтобы направить более 300 000 солдат в зону конфликта. Даже в этом случае потребуются месяцы подготовки, говорят аналитики FT.

В ходе выступления в Давосе Зеленский заявил, что европейцам необходимо разработать единую политику безопасности и обороны. Он согласился с заявлениями президента США Дональда Трампа, который предложил значительно увеличить расходы на оборону для стран-членов НАТО до 5% от их ВВП.

"Если на оборону должно уходить 5% ВВП, пусть будет так. Не нужно играть на эмоциях людей, что оборона должна компенсироваться за счет медицины или пенсий. Это несправедливо", — заметил он.

Напомним, профессор Института журналистики КНУ им. Шевченко Никита Василенко выдвинул свою теорию последствий размещения иностранных военных в Украине. По его словам, "голодные украинки" будут рожать детей от миротворцев.

Британский экс-премьер Борис Джонсон ранее выступал за размещение британских войск в Украине при любых мирных соглашениях. Вместе с другими европейскими силами они будут контролировать границу.