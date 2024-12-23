Преподаватель КНУ назвал миротворцев "голодными к женщинам" и вспомнил Вторую мировую войну (видео)

Профессор Никита Василенко спрогнозировал демографический скачок в Украине в случае прибытия миротворческих сил. По его мнению, "голодные украинки", потерявшие мужей на войне, будут рожать детей от "воспитанных на хорошей еде" иностранцев.

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Профессор Института журналистики КНУ им. Шевченко Никита Василенко спрогнозировал, что "голодные украинки" будут рожать детей от иностранных миротворцев. Соответствующее заявление он сделал в интервью экс-ведущему запрещенного канала Newsone Александру Шелесту.

О демографии и "голодных украинках" — с 33:29

"Вы представляете, как это решит демографическую проблему сразу в Украине. Минимум сорок тысяч мужиков, с деньгами, голодных до женщин, не прошедших испытания фронтом, а воспитанных на хороших харчах европейских, понимаете? И сотни тысяч голодных украинок, которые не успели уехать по тем или иным причинам, мужья которых или на войне уже убиты, или покалечены", — сказал Василенко.

Он сравнил миротворцев с нацистами, вспомнив о рождении "фрицевских детей" на территориях оккупации после Второй мировой войны.

"Конечно, молодые женщины садились с молодыми офицерами, солдатами. И это было нормально", — отметил преподаватель.

Он уточнил, что речь идет не о десятках, а о сотнях детей от немецких военных. После этого Василенко призвал обсудить вопрос серьезно и высказался против введения миротворцев, вместо этого выступив за набор наблюдателей.

Журналист hromadske Денис Булавин сообщил, что цитаты киевского профессора уже распространяют российские пропагандисты.

Заявление Никиты Василенко распространили российские пропагандисты Фото: Денис Булавин / Facebook Заявление Никиты Василенко распространили российские пропагандисты Фото: Денис Булавин / Facebook

"Послушав это, вы стали "красивее" или "умнее"? Потому что я только убедился, что сделал правильный выбор, не пойдя дальше учиться в ИЖ. Потому что что-то не хочется грызть гранит науки там, где есть человек, "абсолютно толерантный к женщинам", который не считает подсанкционные каналы ZIK, NewsOne, "112" пророссийскими", — отметил он.

В комментарии "Украинской правде" Василенко заверил, что не может быть пророссийским, ведь является редактором газеты, которая "работает против русских".

"У меня единственная в Украине военная газета, и поэтому такой интерес к моим выступлениям в России", — пояснил он.

Фото Никиты Василенко Фото: Открытые источники

Также преподаватель отметил, что сейчас в Украине на одну среднестатистическую женщину приходится 0,8 условных ребенка, когда общемировая норма — 2,2. Он заверил, что в любой стране в любые времена военный контингент означает контакты с местными, и предположил, что это "приведет к масштабным личным историям любви".

"Рождение детей — закономерный успешный финал. Просто процесс этот следует урегулировать умелым администрированием. Чтобы детки были записаны украинками и украинцами. Иначе будем иметь масштабную миграцию проституток со всего мира, наркотики и алкоголь", — подчеркнул Василенко.

По его словам, общие европейские семьи — это "традиция украинства".

Никита Василенко: предыдущие скандалы

Никита Василенко — журналист, педагог, писатель, профессор, доктор филологии, кандидат философских наук. Он 40 лет преподает в Институте журналистики, обучая студентов писать расследования и репортажи.

Василенко был членом партии "Союз левых сил" (запретили как пророссийскую). В 2018-2022 годах появлялся на каналах Виктора Медведчука и Евгения Мураева, которые сейчас под санкциями.

Фото Никиты Василенко Фото: Никита Василенко / Facebook

В 2015 году профессор уже фигурировал в скандале после того, как назвал дурой выпускницу вуза Оксану Поддубную. Летом 2023 года студенты в письме к директору института жаловались на "откровенную пророссийскую и сексистскую позицию", а также агитацию вступать в запрещенную партию ОПЗЖ перед полномасштабной войной. В университете созвали рабочую группу, но она "не пришла к согласию".

В январе этого года студенты обращались к омбудсмену Дмитрию Лубинцу. Он заявил о создании рабочей группы, на основании решения которой Василенко и руководительнице его кафедры вынесли выговор.

Напомним, 12 декабря польский премьер Дональд Туск заявил, что пока планов по направлению своих сил в Украину правительство не имеет. Он отметил, что соответствующие решения будут приниматься только в Варшаве.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс предположил, что миротворческие силы могут отправить в Украину, не дожидаясь согласия всех государств-членов ЕС. Он объяснил это срочностью шага.